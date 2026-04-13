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我們的婚姻（一六）

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「他說他已經不愛我了。他愛上了別人。」杜亞蘭艱難地啟齒道，彷彿每個字都在滴血。

原來如此。這才是問題的關鍵所在，負心的男人都心狠。

「他出軌了？」我問道。

「是的，他出軌了。還不是我發覺的，是他主動告訴我的，做為他必須離婚的理由。」

「出軌還出得這麼堂而皇之，妳知道誰是第三者嗎？」我義憤填膺。

「我只知道是他的同事，是台灣人。沒有見過，只是他這麼跟我說。我們的婚姻是沒救了。」杜亞蘭一面哭、一面說。

「如果他還願意回歸家庭，妳可以再次接受他嗎？」

「我也不知道……」亞蘭沉吟一會，又吞吞吐吐地說：「也許可以試試……」她也不想這麼沒出息，可她依舊愛著他。

亞蘭又說：「但恐怕他不會回頭了。他是那種悶聲不響做決定，做了決定就不更改的人。」

我忍不住問：「之前就沒有徵兆嗎？很多夫妻鬧了很久才離婚。你們怎麼這麼突然？你看我們家，鬧了三年，如今也慢慢好了……」

那天，她對我說了許多往事。

她和沈寧是大學同學。那時她嬌小靈動、容顏姣好，追她的人不少，沈寧也在其中。她選中了沈寧，是因為看中了沈寧的才華。沈寧那時暱稱她為「小蘿蔔頭」，後來她生了孩子發胖了，沈寧說她是個「小冬瓜」，像冬瓜一樣沒腰身。她也沒有太在意，只以為沈寧是在打趣。

她也試過減肥，但減肥太痛苦了，試了幾次都沒堅持下去。沈寧也建議過她重回學校，她仔細考慮後，覺得拿學位費時費錢，便將此事擱置了下來。她是最近才成為全職家庭主婦。她本來在一家大餐館做服務員，但是沈寧說要是同事、朋友去餐館吃飯，老婆給他們端菜送飯，他丟不起那個臉！（一六）

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