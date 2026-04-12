孩子回來了，父親和我們相處和諧，我的心境也輕快起來。

就在我家的矛盾漸漸平息時，杜亞蘭卻陷入了真正的婚姻危機。

我和杜亞蘭一直保持聯繫。在我心裡，杜亞蘭是那種可以交往一生的朋友──溫厚、可靠，不張揚。

這天，杜亞蘭打來電話時，聲音裡帶著濃重的鼻音：「沈寧要跟我離婚。」

我大吃一驚：「為什麼？」在我看來，杜亞蘭是極好的妻子，對於丈夫和孩子全心全意，為家庭付出一切。

「他說我生完孩子不管理身材，變得像個大媽。」杜亞蘭生氣地說道。

「太過分了，女人生孩子付出太多了，倒成為男人嫌棄的理由！」我自己因為生孩子得了偏頭痛，聽了這個理由怒火中燒。

「他還說我到了美國不求上進，他需要可以跟他比翼雙飛的女人。」

「他應該幫妳上進啊！」我說道：「妳為他、為家付出了那麼多，他真是忘恩負義。」

杜亞蘭聽見這話，忍不住低聲哭了起來：「他真是忘恩負義，我對他那麼好……他剛到美國時曾經發燒三天，差點轉為腎炎，是我不眠不休地照顧他，才使得他沒有留下後遺症。剛來美國沒有錢，我每天打工十四個小時，腿都腫了，吃的、穿的都先顧著他。有了孩子後，孩子和家務都是我包了……我以為自己辛苦點沒關係，一家人慢慢過上好日子就行，卻沒想到，這個家就要散了……」

她說到這裡，泣不成聲。

「妳要將這些說給他聽，他大概都忘了。」我嘆息道。

「沒用的。」杜亞蘭停止了哭泣：「我說了，但沒有用了。他變心了……」

「變心了？」我警覺地問道。（一五）