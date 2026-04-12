漸行漸遠的青春（三）

圖／王幼嘉

她的欽佩之情溢於言表，這是我以前從未意識到的。久不習慣被人仰視，只想從容淡定地做個平凡的人。我趕緊岔開話題。

「不是呀，妳知道蘇倩雯是有她港澳生的優勢。她有一本在香港 書店才有的旅遊攻略，我們就是邊看攻略邊走的。後來我到了美國，才在圖書館借到過這種書。我們一家遊歐洲，就是帶著書窮遊的。許多年以前，我們連買書都不捨得。美國、香港的書都超貴。我們出發前在圖書館把書借出來，旅遊完了再還回去。」想起最初在美國打拚的日子，我不禁微笑，苦盡甘來的微笑。

「其實那次旅行，我在她身上學到了不少東西。比如，她跟我們分帳，一分一毫都算得清清楚楚。說起來，她比我們都有錢。可是一路上，她計算成本，知道怎麼玩划算。我們使用公共交通、找當地的小吃和住宿，她那本攻略書上都寫得明明白白。所以後來我開始周遊列國啦，五星級的豪華酒店、簡陋的青年旅社我都住過。那都是體驗的方式。人生就該去經歷，更多地經歷。只要有機會，我都喜歡坐坐當地的公交、吃吃當地的特色食物，走進當地人聚居的街道，去體驗世界一隅的人文和煙火味。我把這些看作一次次的小探險，其樂無窮。這種低調接地氣的玩法，就是受她的影響。可以說這趟旅行，奠定了我一生的旅遊基調。」我侃侃而談。

「反正我是妳們的小跟班。」她似乎意猶未盡。

「妳知道嗎？我一直覺得很抱歉，我們當時不應該留下妳一個人就走了。我們太年輕啦，不夠成熟。」與她的重遇，不僅想起那一年的夏天，還勾起了我一直埋在心底的愧疚。

「不會呀。我在舅舅家住了十天，打了青黴素，病好了就坐火車回廣州了。我爸爸來車站接我。我們家我媽媽膽子大，她讓我出來旅遊的。我走的時候是瞞著我爸爸的。」她倒是輕描淡寫，輕輕抹去我不曾忘懷的歉意。

關於她是如何與我們結伴同行的，我沒有印象了。我們是小學、中學的同窗。大學則分道揚鑣，去了不同的學校。但是那一年的夏天，半路丟下她，卻是我多年沒能釋懷的內疚。

「妳都生病了，還讓妳一個人去找妳的親戚。實在欠妥！幸虧妳後來完好無缺地回家了。」

「妳不需要內疚。我本來就沒打算跟妳們南下。在西南轉一圈，我媽媽給我的錢不夠。」她說。

「那個夏天，我們好像一直在路上。但是，我們後來走過哪裡，我都不太記得了。我們應該到了雲貴高原，坐過號稱全國最險峻的貴州火車，然後經廣西回廣州的。不對，我是最近才第一次去了廣西。嗯，那一次我們去了什麼地方，真的很模糊。」

「妳問問蘇倩雯嘛，後面的行程只有妳們兩個人。她會記得吧。」

「我跟她沒聯繫呀。那次旅行之後，我們再沒有來往。雖然大學裡我們做了四年同學，可是她們港澳生另有宿舍的，不住在一起，我們只在課堂上有機會打個照面。可我們如兩條平行線，從來就沒有走近過。那一次的旅行，純粹是因為我們的目的地一致，才有了交集。」

「哈，我還以為妳跟她很要好的。」

「我跟她老公的白月光是好朋友！」

「什麼？什麼意思？」她詫異道。

「也就是說，她老公喜歡的是我的同窗閨密。他們三人都是港澳生，同住在一幢港澳生宿舍。蘇倩雯老公是我們不同院系的師兄。學生時代，他追求的女神是我的閨密。我閨密傾慕者眾多，最終並沒有選擇這位師兄。我是很多年之後，才知道蘇倩雯心儀的人是師兄，最後還如願以償嫁給他了。可是她似乎很介意，視我閨密為情敵。曾經對我的另一位同學說，她不認識我閨密這個人。」

「怎麼會呢？妳們都是同學。」

「就是呀！是這樣的，後來蘇倩雯夫婦移民了加拿大，我有同班同學見到他們。大家都是校友嘛，自然談起共同認識的同學、朋友。她就當面否認，有我閨密這個人的存在，好像失憶了。我閨密是什麼人呀，是校園裡的風雲人物、是出了名的校花。誰人不識？她竟將她從記憶中抹去，摒棄在自己的世界之外，那是一種什麼樣的情結？」（三）