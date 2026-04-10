幾方勸說之下，母親和李江峰都做了妥協。母親說：「我可以回去。但青青要跟我走。」

這些年，她與青青朝夕相處，感情深得幾乎佔據全部心思。她常說，自己對青青的愛，超過對世上任何人。

我們都極不情願。可是不讓青青回去，眼前的僵局似乎無解。

我們最後都點了頭。

送別那天，機場人聲嘈雜。母親牽著青青的手，走上了飛機。看著那個小小的身影消失在通道盡頭，我的眼睛濕潤了。李江峰站在我身邊，沒有說話。

我們沉默地走回停車場。他拉開車門前，忽然抱住了我。他的身體寬厚又溫暖。

我們回到家裡。家裡沒有了孩子的哭聲、沒有了母親的嘮叨，也沒有了令人窒息的爭執。

只剩下我和李江峰。

6

對於李江峰的出走，我總有些耿耿於懷。

他跟我解釋說，當時他在衛生間想了很久。他已經壓抑到極點。他如果再待下去，他怕自己會失控，事情會變得更糟。出走，雖然也不是明智之舉，但他也是不得已而為之。他說他從來沒有想過離開我，他只是需要暫時避開矛盾、避免衝突。

我說：有問題應該解決問題，怎麼能逃避呢？你這種做法不對。

他說：是不對，可我面對你媽完全沒了章法。

我說：你要發誓，以後再不做出走這種事。

他應聲道：「好，我發誓永遠不對你做出走這種事。」

我瞥了他一眼。他特意加上「對你」兩個字，邏輯嚴密的他，言下之意是在表示，這個誓言只是對我。如果母親在場，他並不能保證。

他這樣自尊心極強的人，我也不能要求更多。我本也不是不依不饒的性子，就沒再說什麼。（一三）