我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國走向「蘇伊士時刻」？紐時：對伊朗開戰重創信譽 中國成最大贏家

窩裡反 出兵伊朗遭MAGA眾名嘴圍剿 川普重砲回批魯蛇、怪胎

我們的婚姻（一三）

水影
聽新聞
test
0:00 /0:00

幾方勸說之下，母親和李江峰都做了妥協。母親說：「我可以回去。但青青要跟我走。」

這些年，她與青青朝夕相處，感情深得幾乎佔據全部心思。她常說，自己對青青的愛，超過對世上任何人。

我們都極不情願。可是不讓青青回去，眼前的僵局似乎無解。

我們最後都點了頭。

送別那天，機場人聲嘈雜。母親牽著青青的手，走上了飛機。看著那個小小的身影消失在通道盡頭，我的眼睛濕潤了。李江峰站在我身邊，沒有說話。

我們沉默地走回停車場。他拉開車門前，忽然抱住了我。他的身體寬厚又溫暖。

我們回到家裡。家裡沒有了孩子的哭聲、沒有了母親的嘮叨，也沒有了令人窒息的爭執。

只剩下我和李江峰。

6

對於李江峰的出走，我總有些耿耿於懷。

他跟我解釋說，當時他在衛生間想了很久。他已經壓抑到極點。他如果再待下去，他怕自己會失控，事情會變得更糟。出走，雖然也不是明智之舉，但他也是不得已而為之。他說他從來沒有想過離開我，他只是需要暫時避開矛盾、避免衝突。

我說：有問題應該解決問題，怎麼能逃避呢？你這種做法不對。

他說：是不對，可我面對你媽完全沒了章法。

我說：你要發誓，以後再不做出走這種事。

他應聲道：「好，我發誓永遠不對你做出走這種事。」

我瞥了他一眼。他特意加上「對你」兩個字，邏輯嚴密的他，言下之意是在表示，這個誓言只是對我。如果母親在場，他並不能保證。

他這樣自尊心極強的人，我也不能要求更多。我本也不是不依不饒的性子，就沒再說什麼。（一三）

上一則

新甲蟲以「三神鳥」命名 寶可夢啟發 蕭昀成抓蟲大師

延伸閱讀

愛心

愛心
我們的婚姻（四）

我們的婚姻（四）
我們的婚姻（三）

我們的婚姻（三）
我們的婚姻（二）

我們的婚姻（二）

熱門新聞

桂花樹情結

2026-04-07 02:00
日本話題新書「令人羨慕的孤獨死—重新思考人生最後階段的選擇與陪伴」，以全新角度看待「孤獨死」。示意圖。（聯合報系資料照片）

「孤獨死」也可以很幸福？ 日本話題書「令人羨慕的孤獨死」引進台灣

2026-04-06 17:16
（圖／123RF）

九重葛 嫣紅堪比驕陽豔

2026-04-06 02:00

母親的三句箴言

2026-03-31 02:00

郵輪上的眾生相

2026-04-04 02:00

阿公阿嬷的移民路

2026-04-02 02:00

超人氣

更多 >
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...