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不遵守協議就打 川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

川普來硬的 要求歐洲盟國「數日內」提交護航計畫 確保荷莫茲安全

鶯飛何處（全文完）

常湘雲
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她眼淚瘋狂落下來，嘴唇哆嗦著，想要解釋什麼。說出來的話卻不成句子，斷斷續續的：「世藩……我、我……也不得已。我……我絕不會連累你的……我……」話音低了，宕遠了，嗚咽的哭聲卻停不下來，好像一個含冤受屈的孩子，不得下台地哭著，不知道怎樣停止，聲嘶力竭也得繼續哭下去。漸漸的，竟忘記了當初是為什麼哭的。

世藩站在窗子底下看著窗外，任身後傳來一聲長、一聲短的哽咽聲，將一陣一陣泛上來的，摻和著骯髒感的慾望壓下去，最後竟真的什麼都沒有了。天漸漸黑透了，窗外燈火輝煌。突然，身後傳來開門、關門的聲音，柳鶯的嗚咽聲消失了。房間裡一片寂靜。世藩突然有一種要虛脫的無力感，腿一軟，洩氣的皮球一樣，癱坐在了地毯上。

自那以後，世藩再也沒有看見過柳鶯，甚至沒有聽見過柳鶯的任何消息。家寧回加拿大了，他太太堅決要離婚，也是因為他在國內玩得太厲害，沒有哪一個女人能夠容忍丈夫那麼放縱。怪不得後來總看不見家寧的人影了，世藩恍然大悟當中，又參雜著些莫名的理解──家寧太太縱不比自己的老婆那樣，在外邊找了情人，但是心也早已經不在家寧身上了。

一次找不到家寧，就給世藩打電話，言語之中對家寧竟是不屑，以及一些生活的無奈，讓世藩很感慨，名存實亡的婚姻對任何人都是一種傷害吧？世藩看著家寧的辭職E-mail，心裡有些說不明的五味雜陳。

世藩終於離婚了。離婚協議簽字的第二天，世藩醒來，窗外旭日東昇，該是一個新的開始了，而他，也依舊是個出色優秀的男人。（全文完）

加拿大

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叮咚之後

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