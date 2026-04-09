憑空消失的朋友（九）

趙強笑道：你全都猜中了，他本人也說和狗相依為命……後來他又路過佛山，想來我家吃飯，我老婆說你自己來可以，狗不能來。他就生氣了，寧可在車上過夜也不來找我們。

還有不到十天就過年，家人催趙強和阿明回老家。這個時候，正是他們一年中生意最好的幾天，兩個人從早忙到晚，幹得熱火朝天，對家人的催促頗不耐煩。趙強說自己從未試過一個人過年，好想試一下。阿明笑道：你多少有點變態，一個人過年孤苦伶仃，有啥好？趙強說：不知道好壞，想試一下。

其實趙強不想回河南 過年是想省點錢，忽悠阿明留下來陪他。而那個阿明，實在是太老實了，轉頭對老婆說：搶不到回家的火車票，只好自己一個人孤孤單單地、可憐地留在佛山過年啦。

正月初三，陽光明媚，趙強一覺睡到自然醒。看看時間，十點多，煮個雞蛋麵，既是早餐，也是午飯。

像是心有靈犀，就在趙強想約阿明做點什麼的時候，阿明發訊息讓他帶著魚竿下樓……阿明要帶趙強去一個水庫釣魚。

今天阿明和大姊一家人去茶樓飲茶，打包了點心來給趙強。趙強說：阿明，你人品真好，下輩子我投胎做女人，嫁給你吧。阿明說：你太醜了，還那麼肥，不要你做老婆。如果還有下輩子，我們繼續做朋友啦，朋友醜點沒關係。

新的釣魚地點是姊夫提供的，風景好、魚肥美，邊上還有間價錢公道的農家飯莊。姊夫今晚要和朋友去海釣，下午出發。海釣成本高，姊夫不肯帶阿明去。

他們開著阿明那輛拉風的「貨拉拉」貨車，向郊區出發，一個半小時後到達目的地。

剛下車趙強便說：這裡什麼聲音也沒有，安靜得可怕。（九）