我以為他又只是說說而已，可是這一次，李江峰真的走了。他提了行李箱，走了出去。

看著他出去的背影，我氣得罵了起來：「你這種男人，沒有氣量、沒有責任感……」

我順手扔出去桌子上的茶杯墊，墊子落在李江峰的身後。他頭也沒有回。

門關上的那一刻，淚水在我臉上落了下來。

我不知道出走的丈夫會引起怎樣的結局、我們的婚姻會走向何處，我的眼前一片茫然。

那一夜，月光格外清冷，冷得人心發顫。我輾轉反側，一夜未眠。

我跟亞蘭說了我家的事。

亞蘭聽了這事，長嘆一聲：真是家家都有一本難念的經。

亞蘭熱心而周到。跟倩倩不同，她不是安慰我，而是著手解決問題。她讓沈寧去勸李江峰，自己則去教會找我母親。

母親每個星期日上午都去教堂，教會有人來接她。杜亞蘭也常去教堂，母親對她印象很好。母親以前就跟我說過：「杜亞蘭是個靠得住的人，柳倩倩這個人太飄了，你應該多跟杜亞蘭來往。」

杜亞蘭在教堂裡見到我母親。做完禮拜後，杜亞蘭主動提出送我母親回家。一路上，她跟我母親聊天。她說了留學生在美國打拚的不容易，也說了老人在美國承受得也很多。可是老人畢竟是來幫孩子的，讓孩子的家庭分裂就不好了。最後又問：孫雯父親怎樣了？你們都三年半未見了，也許該回去看看了。

沈寧跟李江峰關係很好。他聽了李江峰的傾訴表示理解，但指出離家出走不是明智之舉。他說：「孫雯漂亮又聰明，是個難得的好女人，你這樣會傷她的心。有問題應該解決問題。」

父親了解了這件事後，也在電話裡勸說母親回國。（一二）