憑空消失的朋友（八）

她把兩個小孩交給母親，自己去表哥家的小飯店做服務員，掙點錢過年。

趙強八十九歲的外婆不小心摔了一下，手骨折了，打著石膏。他母親揪心，帶著趙強的老婆和兩個孩子，一起回了河南 老家。這麼一來，趙強和阿明在這個臘月。變成了單身漢。歡呼雀躍了幾天後，陷入到無盡的孤單之中，尤其出車回到家中，窗外寒風刺骨，家中屋黑灶冷，無處話淒涼。

年底好多工廠在趕貨，「貨拉拉」的生意比平時稍微好些。相熟的老闆偶爾還發個小紅包製造驚喜，阿明和趙強幹得挺起勁。

整個臘月，除了出門做事，阿明和趙強都在一起夜釣。有天趙強說：我們天天釣魚，釣上來又不要，應該養隻貓，用魚餵牠。阿明說：我聽老婆說，她同事養了兩隻貓，比地主還挑食。只吃貓糧和貓罐頭，自己煮的雞胸肉和魚都不吃，甚至連人吃的蝦也不吃。趙強說：那就養條狗吧，狗什麼都吃。

上次有個也是開「貨拉拉」的老鄉，是趙強母親娘家一位遠房親戚，帶著一條狗從深圳送貨過來，在他家吃飯落腳。讓他睡覺前把狗關在廁所，他不捨得，結果第二天早上發現，狗在家裡的各個角落都撒尿標記了地盤。

阿明大笑，說：你媽已經是老六了，她的親戚更六！趙強說：是呀，我老婆氣得想一棍子敲死那條髒不拉嘰的狗……不過我還挺服那傢伙的，開貨車謀生，一天到晚都是在路上跑，養一條狗在車上陪著他，好幾年了。那狗也沒走丟，去哪都跟著。阿明說：讓我猜猜，你家這位老六親戚年紀挺大，還沒有結婚，與一條狗相依為命，對不對？（八）