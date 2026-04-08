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我們的婚姻（一一）

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雖然大家都知道劉園頭上頂著綠油油的草原，但是沒有人告訴劉園這件事。

這次咖啡館見面之後，杜亞蘭取代了柳倩倩，成為我最親近的朋友。

不久，我家出了件大事，杜亞蘭幫了大忙。

我家的事，始終繞不開母親。

那天周末，我們去超市採購。在美國，大家習慣一周大買一次，推著滿滿一車回來。進門時家裡靜悄悄的，李江峰隨口問了一句：「你媽呢？」

當時並無異樣。可接下來的幾天，母親始終臉色陰沉，對我們愛答不理。我和李江峰左思右想，也想不出哪裡得罪了她。

我終於去問母親。

這一問，像掀開閘門。母親滔滔不絕地罵了起來，說她那天正在陪青青睡覺，沒有出來幫忙放菜，李江峰就陰陽怪氣地責怪她。她一直盡心盡力，不光照顧青青，還給你們刷浴缸、洗床單，在別人家裡人家不僅給錢，還說好話；你們也沒給錢，還這麼對她，沒良心又沒禮貌！

李江峰目瞪口呆。他只是隨口問了一句，沒想到母親如此多疑，還發散了這麼多。不管他怎樣解釋，母親的責罵完全停不下來。前段時間的爭吵依舊在她心裡翻湧，她餘氣未消。

李江峰兩頰的肌肉微微抽搐。他一個人在衛生間待了很久。

我後來在衛生間聞到淡淡菸味。李江峰以前從不抽菸。

晚上，李江峰對我嘆氣說：「這樣的日子我真的過夠了，沒有事情還能生出這麼多事，完全讓人無所適從！本來你應該在中間起到潤滑的作用，但是你跟妳媽從來沒有在一起生活過，你對你媽完全沒有辦法。我對你媽也沒有辦法。你媽媽不走，只有我走了。」

我雖然同情李江峰，聽見他這麼說，卻又生他的氣：「你又說這話，這樣很不負責任！」（一一）

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