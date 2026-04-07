世藩掩飾地笑了一下：「這一個星期太忙，有些累，對不起啊。」柳鶯的眼睛裡一掠而過一抹懷疑，卻沒有說什麼，垂了眼皮，手指頭在世藩胳臂上滑動著。

世藩覺得癢癢的，但是他沒有動，看著柳鶯的手。柳鶯不白，卻非常光滑細膩，摸在手裡好像一塊溫潤的玉，墨玉。

柳鶯告訴世藩，她丈夫要回來了，只怕以後不可能再這樣頻繁見面了。早些時候，世藩已經從家寧口中知道了這個消息，沒有表現出怎樣的吃驚，只不經意似地問了一句：「他研究生畢業了？」

柳鶯笑笑，有些輕藐似的：「夏天就畢業了。原本打算就留在那裡的，誰知道怎麼又想著要回來。」世藩聳聳肩膀，「可能在日本 感覺壓力太大吧。」柳鶯嘴角略往下撇撇，「如今在中國工作壓力也不小。他呀，從我們談戀愛那會兒，就神經兮兮的，結了婚更是整天疑神疑鬼的！」世藩沒有說話。

柳鶯一隻微微有些斜視的眼睛風情萬種，尤其笑起來，更是能打動男人的嬌滴滴的嫵媚。這樣的妻子，做丈夫的不提防著，反而顯得不太正常了。世藩這樣想著，不覺臉上又露出那個慣常的黯敗微笑。

「你笑什麼？」柳鶯輕輕敲敲世藩的手。

世藩微笑著搖搖頭，「沒什麼。」

突然，想起來什麼似的，柳鶯抬起睫毛，看著世藩，「我把咱們的事跟我表嫂說了。」世藩的臉上原本還微笑著，一下就僵住了，看著柳鶯沒有接口。柳鶯也不再說什麼，似乎突然陷進了自己的思慮之中。

其實世藩很清楚，自己要離婚可以很快──王太太很清楚，離婚是確定的事情，也並不想再糾纏。可柳鶯呢？縱然柳鶯也能夠順利離了婚，人們會不會指責，是他勾引了有夫之婦？（二二）