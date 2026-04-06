世藩心裡突然莫名其妙的有些慌起來，並不完全是因為他跟柳鶯的事情曝露的關係。

世藩突然肚子不餓了，坐回到椅子裡。家寧卻站起身：「世藩，你可要想想清楚！我先走了。」說完，也不等世藩說什麼，轉身走了。世藩坐在辦公椅子裡，像一尊石像，動也不能動。

周末柳鶯沒有過來，世藩鬆了口氣，又有些失望，卻並沒有給柳鶯去電話，甚至message都沒有，他不想事情真的不可收拾。本來，這一次戀愛就整個不應該，儘管他每每拿了不道德來刺激自己，讓自己愛得更強烈，到底又有一種痛苦的情緒。

柳鶯似乎並沒有懂得他的這種煎熬，有時候看見他臉上黯敗的微笑，竟誤解為是他愛她卻不能，心裡不禁得意滿足。畢竟，世藩是優秀出眾的男人。

一整天，世藩將自己關在酒店裡。到了晚上，世藩已經準備要上床了，突然電話響起來，是柳鶯：「世藩，我好想你！」聽筒裡柳鶯的聲音低低的，還有些微微的喘息，世藩一下子就燥熱起來。

正想著說句什麼讓自己平靜下來，柳鶯又開口了：「明天下午我去找你！」不等世藩說什麼，就匆忙掛了電話。世藩坐在被窩裡怔怔的，發呆了很久。

第二天下午，柳鶯來了，臉上有些憔悴，眼睛下邊兩塊淡淡的烏青。世藩看見了卻沒有問。柳鶯非常用力地擁抱世藩，似乎害怕一鬆手世藩就不見了，緊緊地吊在他的脖子上，簡直恨不能嵌在他的身上。

世藩心裡有些亂，他完全沒有料到，柳鶯愛他到了這樣程度。震驚之下，就洩了力氣。

柳鶯很吃驚，眼睛盯著世藩腦袋後邊的床欄，目光卻是落進了他的眼睛裡。（二一）