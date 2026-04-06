母親罵累了，回到臥室，走到青青身邊，餘怒未消地對我說：「早知道他是這種人，當初我不會同意你嫁給他。」又說：「他不尊重丈母娘，就是不尊重你。這次你不要理他。」

那晚，母親拉著我和青青，要我們對李江峰不理不睬。李江峰一個人出了門。

我坐在母親旁邊，沒有說話。可我心裡在擔憂：外面那麼冷，他去哪兒了？

李江峰出走，我會擔憂；母親出走，我會恐懼。母親若是在我家出了事，我萬劫不復。

冬夜，寒風凜冽。李江峰到了很晚才回來。

他進屋時帶著一身冷氣，沒開燈，在床邊坐了很久。

沉默良久，他重又提起以前的話題：「你媽再不走，我要走了。」

我說：「你什麼意思？青青誰管？」

李江峰沒有吭聲。

儘管吵得天翻地覆，日子還得繼續。

過了周末，李江峰又把母親送到了小皮家。我和李江峰輪流在家照顧生病的青青。

兩天後，青青病癒。李江峰又送青青去幼兒園，青青依舊每天早上哭一場。

一個星期後，青青又一次感冒生病。

終於，母親說：「這個月在小皮家做完就不做了。還是家人重要。」

母親還是看重家人的。我欣慰地想。

母親搬回來了。表面上，一切似乎恢復如常。可有些話，已經在每個人心裡留下了芥蒂。

5

杜亞蘭打來電話的時候，我正在公司裡寫報告。

她說：你出來一趟，我有話給你說。

我們在時光咖啡館見面。咖啡館在公司附近的商場裡，門口一圈矮花壇，鬱金香開得正盛。店簷下垂著一掛藍色簾布。她家離這不遠。

我們寒暄了兩句，杜亞蘭便切入正題。她一貫溫和的圓臉拉長了，眼神裡有壓抑不住的憤懣 。（九）