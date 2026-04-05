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世藩不願意柳鶯提起她丈夫，更不想其他人知道他們倆的關係。偶爾，柳鶯說到她丈夫快要畢業了，世藩的眉梢眼角就會往下掛，好像拖把上的破布條帶著頹敗感。對於跟柳鶯的愛情，世藩從來不認為是應該的，卻又有一種明知故犯的冒險的刺激，便愈發激情澎湃。

當然，世藩絕對守口如瓶，對任何人都沒有提起過柳鶯。他以為只要自己不說，家寧一定不會知道，卻是完全想錯了。

一天中午，家寧閃進了他的辦公室。「家寧，怎麼？是來叫我吃飯的？」世藩忙了一上午，感覺餓了，準備去吃午飯。

家寧卻走到世藩辦公桌前坐了下去，看著世藩：「我找你有事！」世藩愣了一下：「哦？」家寧的眼睛裡閃動著從來不曾有過的嚴肅：「你跟柳鶯是怎麼回事？」

世藩的臉上立刻變了，看著家寧：「你知道了？」家寧點點頭，立刻又搖搖頭：「不太清楚。所以來找你問問清楚。」

世藩暗暗鬆口氣，說道：「其實，我跟她也沒有什麼，給她介紹過一個工作，但是她沒有接受，後來一起吃過幾次飯。」世藩也不知道，為什麼要跟家寧說謊。或許，他和柳鶯都是有家的人？

家寧看著世藩，一臉的認真：「世藩，你知道，我一直都把你看成是我這輩子最好的朋友！」世藩有些感動，點點頭，不知道應該說什麼。家寧接著說：「不管你跟柳鶯發生了什麼，我管不著。但是做為朋友，我想提醒你一句，柳鶯是有夫之婦。我聽說，她丈夫下個月就要回國了。」

世藩吃了一驚，看著家寧。家寧臉上是肯定的神情：「是的。雖然我不知道確切的原因，反正他就是要回來了。」（二○）