憑空消失的朋友（五）

阿明說：你有時真的很討厭，不過我的包容性強，不嫌棄你。

趙強說：他們不喊我喝酒，我每天都覺得無聊。

阿明說：反正我不愛喝酒，也不愛打牌，我都不知道自己有什麼興趣愛好。

趙強說：是呀，你真的很無趣，我這麼有趣的人不知怎麼會跟你交上了朋友。

阿明說：因為窮唄，我倆是貧窮二人組。他們雖然也窮，但偶爾還能弄到點錢喝酒、吃消夜。我們窮到只能蹭吃蹭喝，遭人家嫌棄。其實我姊夫和他老母親，也嫌棄我，每次見到我都是假笑，只有大姊是真心待我的。

趙強說：如果我也有個很有錢的大姊，肯定每天都去蹭她，不蹭我那些窮鬼朋友。

阿明說：下輩子你要選起碼有三個姊姊的人家才好投胎，蹭完這個蹭那個。

「以前我們每星期起碼喝兩次酒……」趙強說。

阿明恨趙強沒出息，罵道：「不喝酒又不會死，你有什麼好糾結的呢？啤酒對身體一點好處都沒有，聽說還傷腎。」

趙強說：「前幾天我生意比較好，多弄了點錢，想請他們去士多店喝啤酒，他們都說沒空。我今天才知道，那天他們去吃烤魚，不帶我。」

阿明說：「我也無聊，每天除了出車，就是打遊戲，我都快膩死了，但又找不到事情可做。要是晚上也有人下單拉貨就好了，在外面做事，無論如何也比在家裡，和老婆一人抱一個手機打遊戲舒服。」

「晚上你家兩個小孩在幹麼？」趙強問。

「他們也在玩遊戲，用平板電腦。」

「你家好有錢啊，居然有兩個平板電腦！」

「兩個都是我大姊家裡淘汰的，有一個很卡，只能讓小孩玩那些簡單的遊戲。」

隔天夜裡，阿明帶著兩支魚竿，興沖沖來找趙強，拉他一起去麗日新城旁邊的小河溝釣魚。（五）