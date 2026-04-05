李江峰心裡揪得生疼，卻還是輕輕掙脫青青的手，狠下心轉身離開。他想著這一關總是要過的，多少孩子都是這樣過來的。

我在外地打電話回來，聽說青青哭成那樣，心疼得幾乎落淚。

青青每天去幼兒園都要大哭一場。到了第四天，她就生病了。幼兒園孩子多，交叉感染總是難免。

周五李江峰不得不請假，在家照看青青。這天下午，他帶著生病的青青從機場接回了我。我們一到家，他又馬不停蹄地到小皮家去接母親。路上很堵，一來一回又花了兩個小時。

青青燒得小臉紅撲撲的，嘴唇乾得起皮，我將濕毛巾敷在她額頭。母親見青青病成這樣，心疼得臉色發白，轉頭便厲聲質問：「為什麼要送幼兒園？我不是說，不要送青青去幼兒園，至少給她一個星期緩衝。」

李江峰本就心裡窩了一肚子的氣，也大聲嚷嚷道：「我要工作，怎麼可以在家管小孩？你自己不管外孫女，去管別人的孩子！」

這句話刺到了母親的痛楚，她氣得歇斯底里：「我就知道你是為了氣我！我要告訴你父親，你是怎麼待我的！」

「告訴誰都一樣，讓大家評評理！」李江峰喉嚨更響。

家裡從未有人這樣頂撞過她，母親氣得渾身發抖。她開始絮說在美國的這幾年，日子過得多麼苦，她付出了多少，你們太沒良心了！

李江峰脫口而出：「那你可以回國。」

這句話他在心裡盤旋許久，從未說出口，此刻卻像失手的石頭，一下子砸了出去。

「想讓我幫忙就求我來，現在孩子大了，就想趕我走。你這個白眼狼！」母親哭罵不止。

我守在生病的青青床邊，始終沉默。（八）