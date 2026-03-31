那是一張名片。

上面印著：「笛子時裝精品店，經理馬笛」。字跡已經暈染了，印著當年被水漬浸泡過的痕跡。名片背面，用鋼筆寫著一行力透紙背的小字：「要活出個人樣來！」

全場一片死寂。

法官拿起那張名片，指腹在「經理馬笛」四個字上輕輕摩挲了一下。名片很薄，在他手裡卻像有重量。

他抬起頭，把名片念了一遍，目光落在被告席上。沒有憤怒、沒有指責，只是平靜地看了看馬軍、看了看馬青，最後在馬曼身上停了一瞬。那目光沒什麼特別的，卻讓馬軍想起了小時候犯錯被父親盯著的感覺──不用罵，自己就先矮了半截。

「依據法律規定，口頭遺囑因缺乏有效見證，難以認定。」法官的聲音很平。

他把那張名片輕輕放回桌上，動作很慢，像是在放一件易碎的東西。

法庭裡安靜得能聽見暖氣管道裡水流的咕咚聲。法官沒有再說下去，只是輕輕嘆了口氣。那嘆息聲很輕，卻像一把刀子，劃開了空氣裡凝固的沉默。他宣布休庭。

馬軍死死盯著那張名片。他認得那張名片，那是當年妹妹最寶貝的東西，印完那天，特意還請他吃了頓燒烤。

眼淚毫無預兆地潮濕起來，「這錢我拿不下去。拿了它，我這輩子就真成畜生了。二妹什麼都沒有，我還要搶她最後一塊瓦片。」

「大哥！你瘋了嗎？」馬青猛地轉頭，壓低的尖利聲音有些變調，「你說什麼呢？那是二十萬！那是我們應得的！」

她慌亂地伸手去拉馬軍的袖子，卻被馬軍無力地甩開。

「老三！」馬軍轉過身，紅著眼睛吼道，「咱們雖然窮過，但咱們還是人啊！馬笛替咱們盡孝二十多年，咱們現在日子好過了，就要把她的窩也搶走嗎？」（九）