花窗前的人生（全文完）

昨晚第一層網在毫無預警之下破裂了，才意識到婚姻不再是單純的愛情避風港，裡面充滿了瑣碎的衝突、猜忌以及經濟壓力，終將夫妻各自逼至困境，甚至絕境。如果不能相互信任、體諒與共同成長，再厚的城牆也會崩塌。

她看著他愁苦的一張臉，腦海忽然冒出卡夫卡的一句箴言：「心臟是一座有兩間臥室的房子／一間住著痛苦／另一間住著歡樂／人不能笑得太響／否則笑聲會吵醒隔壁房間的痛苦。」

她和他同住一個堅實的牆圍起來的家，就像一顆心臟一樣。昨天她恣意歡樂忘情地寫作，完全忘了先生，加深了他的困擾和痛苦。

原來夫妻彼此之間綑綁得這麼深，夫妻之道是需要經營的。她還沒體會箇中滋味，怎麼就急著去完成一篇作品呢？這樣的作品能深入人心，引起共鳴嗎？

她似乎明白了些什麼，他們的生活才開始，要走的路很長。她想望自由，想要在文字世界裡翱翔，這些天她為了寫作上的突破，滿街撿著六便士，完全忘了「追逐夢想就是追逐自己的厄運」。她和先生各自在現實生活中拚命，忘了他們曾經仰望明媚的月光。

她要走的路真的還很長，這時她終於體會到了「有些鳥兒是關不住的，因為牠們的每一根羽毛都閃耀著自由的光輝」這句話的真正意義。也許她的生活會受限，但只要通往牆外的花窗還在，她的心靈就不會被束縛。很多作品是需要醞釀的，如果沒有同理心、缺乏悲憫與寬容，又如何能夠寫出感動人心的作品呢？就讓各種生活的風風雨雨填滿它、豐富它吧！

太陽光慢慢挪移，花窗上映照著樹影，一股暖意油然而生，她溫柔地對先生說：「趁熱吃吧。」（全文完）