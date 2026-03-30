圖／薛慧瑩

在學校我見到李江峰。他在數學系做博士後，我在計算機系讀碩士。李江峰身材高大，濃眉大眼、駝鼻闊嘴，一副淺色眼鏡給他添了幾分書卷氣。

初識時，我以為他溫和儒雅，後來才知道，他骨子裡其實很硬。

午飯時，話題很快繞到母親。

「你媽待了三年了。」他說：「準備什麼時候回國？」因為母親的強勢，尤其是因為托兒班的困擾，他最近頻頻提起讓母親回國的事。

「我不知道。」我低聲說：「她在這兒挺自在，可能還沒打算回去。」

母親的能幹不只在家務，社交也游刃有餘。家裡的電話多半找她。她在「留學生大院」朋友眾多，通過教會更是結交廣泛。那些中國老人到了美國的寂寞她完全沒有。再加上在這裡照看孩子收入可觀，也讓她更不願輕易回去。

李江峰眉頭緊鎖：「說實話，這三年是我人生最壓抑的三年。我快撐不住了，青青也該上幼兒園了。」

我老實回答：「我不敢提。要說，你去說。」

傍晚我們一起開車回家。我們原本同出同進，後來李江峰為了避開托兒班改成早出晚歸，我有時只能自己坐地鐵。

到家時，托管的孩子已被接走，屋裡難得安靜。母親在廚房忙碌，青青坐在橘色碎花的沙發上看《天線寶寶》。她雖生在美國，卻幾乎不會說英語，這讓我隱隱擔憂。

我坐到她身邊陪她看。她目不轉睛盯著電視，對我沒有任何反應。母親帶她三年，她只親外婆，對我們反倒生疏。母親卻笑說：「這是我家傳統，隔代親。你小時候不也跟外婆親？」

飯桌上，李江峰開口：「青青三歲半了，該上幼兒園了，不然以後會跟不上。」

「幼兒園？」母親當即否定道：「青青這麼含羞怕生的性格，去幼兒園完全不會適應，這不是讓她受罪嗎？我不同意！」

談話沒法再進行下去。

夜裡，李江峰躺在床上，幽幽地說：「你媽要是再不走，我得走了。」

我警覺起來：「你什麼意思？」

他長嘆一聲：「我從沒這麼壓抑地生活過。她什麼都要管，我說的話她從來不聽。再這樣下去，我真的忍不下去了。」

2

我穿過院子的天井，走到對面樓下，按響了柳倩倩家的門鈴。

柳倩倩，是我在美國最交心的朋友。

柳倩倩的丈夫劉園是李江峰的師弟，比他小三歲。巧合的是，劉園和柳倩倩同年同月同日生，兩人因此結緣。我第一次聽到這段姻緣已覺奇妙，後來再問具體生日，竟發現我也與他們同年同月同日生。也許正因為這份「同日生」的緣分，我與柳倩倩格外投契，很快便成了朋友。

柳倩倩有一種讓人如沐春風的魅力。她長得並不漂亮，中等身材，微黑的肌膚，但有一雙善解人意的眼睛，讓人一見便心生親近。劉園也是一個隨和親切的人，他們家幾乎成了留學生的「知心驛站」。

開門的是一個膚色白皙的年輕人。

我走進去，柳倩倩正抱著一歲的女兒丹丹餵奶瓶。她招呼我坐下，又給我介紹了開門的年輕人。

年輕人名叫徐南生，是今年新來的數學系留學生。他看上去年紀極輕，像剛從高中畢業的少年，一雙清亮的大眼，帶著幾分靦腆。柳倩倩告訴我：「他來美國時，是劉園去機場接的，讓他暫住幾天再找房子。結果他特別喜歡我們家的氛圍，要求合住。」

我聽李江峰說起過他，但第一次見面。我問：「聽說你是少年大學生？」

「嗯，十四歲上的大學。」這個問題，他顯然已經回答過無數遍。

「他現在也才十九歲。」柳倩倩在一旁感嘆：「腦子特別好使。年紀這麼小，一個人來異國他鄉，也挺不容易。」

或許正是這份「不容易」的心疼，她答應了他的請求。如今他仍住在客廳，下個月他們就搬去兩居室公寓了。

「其實我十四歲就離家了，習慣了一個人生活。」徐南生神情蕭索地說，隨即又露出笑容：「倒是在美國，幸運地遇到了倩倩姊和園哥，感受到了久違的家的溫暖。」

「十九歲，比我們小十歲，真不容易。倩倩是個特別溫暖的人，我們都喜歡她。」我附和道。

我和倩倩進了臥室，關上門，說起體己話。

我說了母親的強勢與怨氣、說了江峰的壓抑與不滿，說了自己夾在母親與丈夫之間的無助和鬱悶。

柳倩倩果然極會安慰人。

她說：「你們已經對老太太很好了。專門為了她租兩居室，多不容易。化學系劉曉燕，她媽還睡客廳呢。聽說她媽在國內是高幹，前呼後擁，到這邊還不是一樣擠著。你媽該知足。」（二）