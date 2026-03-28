世藩皺起眉，看著柳鶯的目光有些不同意以及責備。柳鶯也覺到了，掩飾似地「呵呵」笑了兩聲：「現在的我可是個賢妻良母！」世藩臉上有些不豫之色，總覺得柳鶯這話裡有什麼潛台詞，還好兩個人沒有怎樣，不然倒像是他勾引了她似的。

可是，長期接觸下來，世藩又清楚柳鶯不是那種心機深重的女人，只是人非常聰明，而且直爽。雖然早已經為人妻子，也做了母親，精神上卻還沒有發育完全，是被寵慣壞了的後果？世藩不能肯定，他能肯定的是，柳鶯最可愛的地方就是她的孩子氣。

聽了柳鶯在日本 的往事，世藩突然又明白了一件事，一個任性的有夫之婦其實是最自由的女人，因為她是用不著其他男人對她負什麼責任的女人。想到不用負責，世藩就想到，果真和柳鶯上了床，是不是可以心安理得。畢竟，大洋彼岸，還有一個王太太。可是，就算有一個王太太，世藩也可以和其他女人上床──他要報復她！

報復王太太？世藩呆了一下，立刻就搖了頭，他不認為自己心裡對王太太還有什麼期待或者感情。從得知她出軌的那一刻起，她就成了過往雲煙了。雖然她還是他的妻子，他卻已經不再是她的男人了，他們缺的只是那一紙離婚證。還沒有和柳鶯上床，不過是因為世藩不能不對自己負責。這樣想著，世藩就在心裡做了一個決定，暫時不跟柳鶯見面。

7

連著兩個周末，都是世藩自己一個人過的。家寧那裡也很安靜，雖說每天能夠見到，不過都是工作的事情。家寧好像很埋頭在工作上似的，跑來世藩跟前抱怨家寧的人比之前少了好多，倒讓世藩有些訝異。（一二）