圖／趙梅英

那天雨下得很大，隨著強勁的風重重地敲著花窗。只見窗前的樹枝劇烈搖曳，時不時打到玻璃窗上，發出刺耳的聲音，孩子嚇哭起來。她抱起孩子，一直哄著，偶爾雷聲隆隆，烏雲密布。突然一道閃電劃過天空，強勢地從枝葉隙縫竄進屋子。

黑暗中突現的白光，讓她意識到這世界並不是像窗外此時如此黑白分明。尤其是人性，絕不會適用於黑與白的二分法。世間多少人經常遊走在黑與白之間的灰色地帶，黑與白之間哪邊有利，就往哪邊靠，事情的選擇權完全不能以道德來做為標準。而這些存在著的或天生或製造出來的模糊地帶，正是小說挖掘不盡的寶藏。

她也知道自己自來很單純，也可以說是很單調。她的成長環境，造就了她溫柔寬容的個性，寫出的小說總脫離不了浪漫柔美。現在跳出這樣的框框，多少還不能完全甩開她的個性與思維模式。此刻，靈光一現，她第一次有了尖酸刻薄的構思，一個能夠將人性及故事刻畫得更深刻入微的故事立刻成形了。她急忙將孩子放進書桌旁的搖籃，搖籃上掛著觸手可及的垂掛式玩具，便打開電腦敲起鍵盤來。

她文思泉湧，完全停不下來。天不知道什麼時候已經黑了，她扭開桌燈繼續敲鍵盤。

孩子忽然大哭起來，她不得不離開電腦，抱起孩子來，看到牆上的鐘指著八點十分。

天哪，她急急忙忙抱著孩子往廚房走去，一眼見到先生站在門口沉著一張臉，寒霜一般，略帶慍色，狠狠地盯著她看。

她在認識他的時候，很清楚知道他的個性比較急躁且強勢，相對的，一般時候也非常溫柔與負責任。遇到大風，他會像母雞一樣張開雙翅，讓她躲進裡頭，溫柔地覆蓋下來，不讓她受一點傷。遇到難題，也絕對一馬當先，立即衝鋒陷陣，為她打開一條安全的路。她從來只需要跟在他後頭就好，凡事不用操心。現在，怒火在他雙眼燃燒，看起來他不是為她拚命，反倒她成為他要拚命的敵人。

那一瞬間，她像滑落到一個無預警的陷落天坑，沒有一處可以拽住，讓她不再往不可知的黑暗，繼續掉落下去。

她的眼淚幾乎要噴湧出來。

她想起她才讀過紀德的《背德者》所謂「壁爐邊的幸福」，她心中竄起一股恐慌和懼怕。她以前的生活不就是如此嗎？此時那種依賴撒嬌如小小雛雞的情勢，似乎不再存在了。

「妳不過就是在家帶個孩子，就這麼困難？」他怒氣深深，繼續指責：「我知道妳喜歡寫作，但不要忘了，妳的主要職責是把家顧好！我上班那麼辛苦，回來還沒熱飯熱菜可吃，妳知道我的感受嗎？」

從來沒見過他如此正色厲聲斥責她，頓覺受到極大的屈辱，淚水湧動幾乎要決提了。

不許哭、不許哭，她告誡自己，天不會因此塌下來。

她過去的人生太順遂，她面對真實生活的多變與無常的應變能力太稚嫩了。她緊抱孩子，硬是強忍下去──也許在她一心要走向多維度觸動人心的創作之後，她已不知不覺從缺乏人生歷練的夢幻世界。跨到真正充滿變數與挑戰的真實人生世界裡了。日後她將面對的該就是之前她所想的「痛的過程」的種種事件吧，這絕對只是一個開始。

她一邊洗著菜，一邊試著回想這些日子以來生活上的變化。孩子那麼小，原本就需要花很多時間和精力照顧，為了寫作能有所突破，自然而然就得從做三餐及家務事上摳出時間來。他的不滿絕不是一夜之間突然爆發的，也許早已醞釀。只是今天正巧她完全忘了時間，他的情緒正好累積到了極限。

她再不想回到原來的生活，世界那麼大，她都還沒有真正開始探索呢。

人一旦處在衣食無憂又無事可做的狀態下，生活很快就會被一堆看似忙碌卻無真正意義的事填滿，漫無目標地過下去。像一個熟透開始腐爛的蘋果，那香氣還渾然不知地兀自散發瀰漫。

她第一次深切地感覺，男女真是不公平。

她的腳都還沒完全跨出這個坎呢，先生的極度不悅已經清楚寫在臉上。

如果世界上每樣事情都公平，這個世界會變成什麼樣子呢？大家什麼都一樣──天哪，這個世界不成了一個到處都是無聊無趣的扁平世界？

她不斷告訴自己，既然已經決定未來的生活態度，就沒有必要鑽牛角尖了。她的情緒總算稍稍平靜下來。

她將大鍋菜端上桌，先生的眉頭一皺，她自己突然意識到，好像已經連續三天的晚餐都是大鍋菜！

「欸，對不起、對不起，我這兩天疏忽了，明天一定好好做菜，」她用軟軟的聲音說。

他看了她一眼，臉上緊繃的肌肉鬆了下來，雙手伸出來，接過她遞來裝得滿滿的一大碗菜。

「其實妳煮的大鍋菜很好吃，」他說，「但我不希望連著三天都吃一樣的菜。」

那天晚上躺在床上，她的情緒起伏一如旁邊先生的呼吸上上下下，徹底明白生活一旦攤在現實底下，所有的浪漫立刻崩解。（三）