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「我可幫忙處理蔡英文」 WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

鶯飛何處（一○）

常湘雲
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當初在學校，因為成績一直都是最好的，從初中起直到念博士，世藩的身後一直有太多傾慕的目光追隨。但他從不主動對哪個女生表示好感，似乎那麼多女學生裡頭，沒有一個入得了他的眼睛似的。當然，男女的事就是那樣，不是你主動就是我主動，總要有一個人主動。當初在大學裡，就是王太太主動追求的世藩。

他們那個年代，男女一旦確定了戀愛關係，就像是鐵板釘了釘子，輕易是變不得的。雖然後來世藩心裡，並不覺得未婚妻就是他理想的妻子，到底已經沒有重新選擇的機會了。

之所以倉促決定結婚，也是因為王太太的母親得了癌症，快要死了，最後的心願就是在死之前能夠看見女兒嫁人。王太太的家人裡頭，世藩也只對這一個未來的岳母心懷好感，又同情老太太一輩子溫順，卻還是受了一輩子的苦──王太太的父親不僅脾氣暴躁，還沒有責任心，王太太的母親在家挨丈夫打是家常便飯。

王太太的母親非常喜歡世藩，儘管世藩沒有去過幾回王太太的家，但只要去了，王太太的母親總是像待自己親兒子似地待他，這讓世藩很是感動。

所以，當老太太躺在病床上，伸了乾枯的手緊緊抓了世藩的手，告訴他，她最後的心願就是有生之年，能夠看見女兒結婚成家。世藩不忍心讓一截子枯木似的老太太失望，就點了頭。

世藩和王太太新婚沒幾天，丈母娘就嚥了氣，倒讓他心裡生了悔意出來。但是已經來不及了，而且，之所以結婚，也是因為王太太懷孕了，他們不能不結婚。後來，看著大女兒，世藩總覺得這是一個迫不及待要來到人世上的孩子。（一○）

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