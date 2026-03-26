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費騰的生活（七）

木言若風
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他談論羅馬尼亞電影《沸騰的時候》裡的電聲音樂、談論那種在馬背上狂奔的孤獨，把這群整天泡在數字裡的富豪，唬得一愣一愣的。

「費，你太神了。」蘇菲在回程的車上，借著酒意靠在老費肩膀上。她的呼吸裡帶著苦艾酒的味道，那是一種枯萎的美感。

「蘇菲小姐，我不是神。」老費看著窗外飛速閃過的路燈，語氣低沉，「我只是在演一個自己。如果我沒來美國，在中國大連，這可能就是我自己的氣質。」

車子停在蘇菲的別墅前。蘇菲從包裡掏出一疊厚厚的美金，還有一張燙金的私人名片。

「這西裝，你穿走吧。它找到了比我父親更合適的身體。」蘇菲看著老費，眼神裡閃過一絲對命運齒輪意外嚙合時的驚嘆，「費，別去跑龍套了。你這種眼神，不該死在那些爛片的背景裡。」

老費接過錢，道了謝。他穿著那件昂貴西裝，走在馬里布寂靜的街道上。

傑克的微信閃了進來：「費！別睡了！剛才有個大導的朋友在馬里布的聚會上看到你了！他拍了張照片發給導演，導演瘋了，說這就是他找了半年的那個『落魄宗師』！明天下午，伯本克試鏡，角色直接跳過初選！費，你要發財了！」

老費站在冷風裡，看著手裡那疊帶著蘇菲香水味的美金，又看了看身上那套薩維爾街的西裝。也許這二十年的龍套生涯，並不是一場徒勞。他所有的尷尬、貧窮、虛偽和對體面的執著，都化成了此刻腳下那條通往「沸點」的路。

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去片場前，老費在王家的鋪子買了個貝果。老王打量著老費身上那套高檔西裝，欲言又止。老費沒解釋，只是道了聲謝，鑽進了前往伯本克的舊公交車。（七）

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