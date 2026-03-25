湯波郎的桃花（全文完）

尤其是在移民生活中，因為環境的改變，夫妻關係也發生了變化，生活因此有了更多不確定性。郁歡開始還不相信，說不會的，戴茂山說他們過得挺好。後來聽說果然如張唐所說，戴茂山那時正在交友網站上尋找伴侶。他的妻女都嫁給了西人。

他只是不想說出他真實的生活而已。張唐說。

誰想說呢？大家都喜歡戴著面具示人，在這異國他鄉，沒有知道你的過往。他又說。

追思會結束後，郁歡和西園牧師一起走出來。說到張唐最後的日子，郁歡有些唏噓，說當時也沒想到是人生最後一面，無論如何，還是應該與他和好。人生真是短暫，不應該留下遺憾。

西園牧師說：那你還不知道，張唐生活有多麼糾結。他同時愛著兩個女人，一個在國內、一個在國外。所以他其實很痛苦，兩頭牽掛，一生沒有解脫。

郁歡說：沒看出來，張唐還是個多情的人。

西園牧師回過頭看她一眼，這一眼很深，讓郁歡激靈了一下。西園牧師說：有些事，不是當事人，很難懂。郁歡說：那倒也是，誰也不能介入別人的因果。西園牧師說：你沒聽過那句話，男人行走一生，歸來仍是少年。

郁歡說：網路流行語嘛。聽倒是聽過，不太相信。

西園牧師說：張唐出版了一本詩集，你看過嗎？

郁歡這才想起來，遺像下面好像有幾本書，就說：沒想到張唐愛詩，還會寫。一直以為他是很實際的商人，見利忘義的那種。

西園牧師就笑，說張唐其實是個憂鬱又狂躁的人，他自己說是分裂人格。他最喜歡的一首詩是〈湯波郎的桃花〉，他在詩裡寫道，每當看見湯波郎的桃花，他就認為生命即將完結，他將心碎而死。（全文完）