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費騰的生活（六）

木言若風
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蘇菲帶老費上了二樓。衣帽間裡掛著幾套封存在防塵袋裡的西裝。她挑出一套深灰色的薩維爾街訂製，扔在老費懷裡。

「這是我父親留下的。他一直希望我嫁給一個有教養的學者，而不是那個把我的信託基金輸光的賭徒。今晚你叫『飛利浦』，一個在大連長大的船舶設計專家，後來在倫敦造軍艦。你隨著輪船去過很多地方，而我和你就是在克羅埃西亞史普利特的海灘上相遇、相愛，並私奔去了愛琴海。」

老費摸著那沉甸甸的羊絨面料，心裡莫名其妙地泛起一股辛酸。他這個跑龍套的，穿過無數廉價的道具服，卻從未穿過一件帶有「生命溫度」的衣服。

「史普利特……」老費低聲重複著這個名字，腦子裡卻浮現出大連黑石礁的海。他想起二十年前，自己也曾穿著一身廉價西裝，站在大連話劇團的後台，以為世界就在幕布後面。

晚宴在馬里布的一家私人藝術館舉行。老費挽著蘇菲入場時，脊背挺得比任何時候都直。他那雙因為長期焦慮而略顯憂鬱的眼睛，在薩維爾街西裝的襯托下，竟生出一種「看破紅塵」的深邃。

「蘇菲！你消失了半年，就是為了這位？」一個戴著誇張黑框眼鏡的畫商湊了過來，眼神像雷達一樣掃射著老費。

老費沒等蘇菲介紹，他主動伸出手。「我是飛利浦。」老費開口了，用一種略帶口音又極其克制的英語說，「蘇菲總是說馬里布的空氣太輕浮，今天一見，確實不如愛琴海的黃昏壓秤。」

這句略帶刻薄的開場白，瞬間震住了那個畫商。老費發現，當他不再試圖去討好導演、不再卑微地尋找鏡頭時，那種自然流露的、山東漢子的硬氣，反而成了最頂級的「貴氣」。

整晚，他都在扮演一個「對藝術充滿偏見、對金錢毫無興趣」的隱士。（六）

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