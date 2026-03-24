湯波郎的桃花（一一）

張唐回國後，讀書會再沒有活動，處於解散狀態。有人說想給他辦一個追思會，大家也藉機見個面，看能不能恢復活動。

於是在中文學校借了一間教室，講台靠牆，上面擺了張唐的照片。戶外照，頭髮被風吹起來，眉眼都微笑著，望著遠方，手裡還有一根登山手杖。有人介紹說：這是春天時在湯波郎看桃花時照的，那時候他還不知道自己得了癌症，眾人就唏噓。

郁歡在進門處遇見了西園牧師。如今他已經正式按牧，黑色羅馬衫領口中間是一片白色領卡，整個人看上去莊嚴很多。兩個人寒暄了一下，一起進了門，郁歡在遺像前鞠了躬。

郁歡想起第一次見張唐，是在一次交友聯誼會上。那次很多人講述了移民 生活的酸甜苦辣，有人帶了吉他來，還彈了一首汪峰的歌。有一個叫戴茂山的男人，講述了他如何在修車廠工作，幾年時間裡，幫妻子、女兒獲得了博士學位，如今他們都找到了體面的工作。而他操持一切家務，只能在廚房的餐桌上讀書學法語。張唐問他：如今一家人還好嗎？戴茂山很不引人注目地嘟囔了一句，說還好。

開完會，夜色已晚。張唐約了幾個人去附近的星巴克 喝一杯，特地給郁歡買了無糖咖啡。本來是想繼續深談移民生活目睹之怪現狀，剛剛開始，劉翔就打來電話，叫郁歡回家。

張唐看著郁歡臉上不斷變化的表情，二話不說就站起身，把郁歡一路送到家。郁歡認為張唐有很好的判斷力。因為就是那一次，張唐說戴茂山肯定已經離婚了，並且說家庭成員經濟地位的不平等，是導致婚姻破裂的原因。（一一）