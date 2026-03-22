白慈見她這副模樣，便勸她安心靜養，暫且將跳舞的事放下。阿琴沮喪了一陣、絕望了一陣，但很快恢復了鬥志昂揚的姿態，語氣堅定地對白慈說，等出了院，會更加刻苦練舞，目標是全國巡演的舞台。

阿琴轉圈落水的視頻在網上瘋傳，阿琴成了網紅。自打阿琴住院後，她那個失智、失能的丈夫突然間腦子清晰了。他口齒清楚地讓兒子幫忙，還讓他用輪椅推著自己，一路來到了阿琴的病床前。他微笑著告訴阿琴，他會站起來。

阿琴後來對白慈說：「做他的春夢，想站起來？他站不起，我很快就會出院了。」

白慈站在危房的窗口，一手拿著手機跟阿琴說著話，一手捏著那張銀白色的名片。她掛掉手機後，再看了一眼名片，曾是一張想像中的逃生門卡，如今看來，更像一張平行人生的書籤。她笑了笑，將它塞回了箱底。

放在床頭櫃的手機屏幕突然亮起，是雲舒發來的照片，一家美甲店，裝修考究、燈光明亮。她隨即發了語音：「我在這裡做美甲，很滿意。我問了老闆，他們需要技師，你明天來面試吧。」

白慈愉悅地跟雲舒聊完，正準備關掉手機，好好睡一覺，明天清清爽爽去面試。微信彈出一條新信息，居然是幾年不見的陳輝。他說他離婚了。不管他怎麼努力，跟老美的語言交流總有障礙，再加上年紀漸長，胃口越來越懷念家鄉的味道。

白慈沒有立即回應，她望向窗外，燈火依舊斑斕而破碎，像被夜色托起的人生，在高低錯落的窗口裡，各自明滅、各自悲歡離合。夜霧從江面漫上來，浸潤了城市的輪廓。（全文完）