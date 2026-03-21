雲舒低下頭，連忙道歉：「對不起，我……忘了你的情況。因為那豬油豆沙包，讓我想起我爸爸、媽媽，他們生前也愛吃。」她聲音發顫，眼眶迅速泛紅，「爸爸、媽媽……你們在哪兒？老天為什麼不把我帶到你們身邊？」

「你爸爸、媽媽那麼愛你，他們處心積慮安排的一切，就是要你好好活著。」

白慈正在安慰雲舒，手機突然響了，是阿琴上氣不接下氣的求救聲：「我要死了，馬上就進太平間，快來醫院見我最後一面吧。」

雲舒認識阿琴，她們曾是一個舞蹈隊的。在去醫院的出租車上，雲舒告訴白慈，她其實並不喜歡廣場舞，父母去世後，她一直走不出幽暗的抑鬱期，白天堅強，甚至還能擠出笑容。獨自一人時，悲傷和絕望時常襲擊她。她能感到一個黑影在跟隨她，有時候把她帶到樓頂、有時候把她帶到河邊。雲舒感謝阿琴，是阿琴這個隊長，熱情又固執地把她拉進了舞蹈隊。當雲舒跟著一群人又唱又跳時，那個黑影便自動消失了。

白慈二人到了醫院才知道，阿琴一直在表演。阿琴因為帥老頭被人撬走，心懷不滿，於是暗中苦練舞技，夢想負心郎後悔莫及。她穿上紅紗舞裙，可以接連旋轉三十圈。那日她邀約一幫姊妹去公園拍視頻，她站在木橋上擺好姿勢，隨即翩然旋轉，紅裙飛揚，身姿如焰。

孰料那木橋年久失修，經不住她幾十圈疾轉，突然轟隆一聲塌了。周圍的姊妹看得目瞪口呆，等反應過來才發現，她的腦袋被卡在斷木中，全身浸在水裡，表情痛苦不堪。要營救她，真不知從何下手，只能打「一一○」求助。

阿琴被診斷為軟組織損傷，臥在病床上，手腳都打著厚重的石膏，臉龐也浮腫得像個饅頭。（一四）