說完無話，兩個人都有些尷尬。他們沉默了一會，眼睛不由自主地向入口處看。

大約十分鐘之後，張唐出現了。他風塵僕僕，匆匆而至，臉色通紅，頭髮都膨脹起來。與其說他是頂著炎熱的暑氣來的，不如說他是頂著憤怒的火焰，這火焰讓他平日的樣子放大了好幾倍。他這樣匆匆而巨大地走過來，一屁股坐在郁歡對面。

蔣老闆看到張唐，便從隨身包中拿出一袋薯片和一小罐乾果，擺在桌上。郁歡用眼睃了一下櫃檯裡面呆坐的男侍者。酒吧的座位是招待顧客的，坐在這裡的人應該或多或少消費一點，才是給別人招財進寶。蔣老闆自帶薯片和乾果，不是坐在這裡應該的，何況蔣老闆自己還是一個商人。

現在桌上呈現出男女對立的狀態。郁歡的對面坐著兩個男人，他們以審視的態度望著郁歡，讓郁歡拿出一個態度。郁歡問他們：究竟要寫什麼呢？如果女一號已經有人選，是寫一個青少年的故事嗎？如果不寫女一號，有資本保障嗎？

她還沒有說完，張唐突然臉色漲紅，站起身來，跺著腳，大叫一聲說：為什麼你要說這些？為什麼所有人都只會找麻煩？為什麼你不想幹點有意義的事情？他這突然的叫聲，驚醒了遠處打瞌睡的侍應生。他倏地站起來，好像踩了電門。

郁歡也嚇一跳，幾乎和侍應生同時站起來。她眼睛張得很大，注視著張唐，張唐也逼視著她。幾秒鐘後，郁歡沒有猶豫，像一片荷葉一樣，飄過中心水池，頭也不回，一直走到電梯口，快速下了電梯。

劉翔提早得知郁歡的逃跑，因為郁歡還沒有到家，蔣老闆的電話就追了過來。（七）