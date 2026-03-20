白慈看雲舒氣定神閒喝茶的樣子，羨慕她有好爸媽，縱然去了天堂，也仍以另一種方式護佑著女兒周全。人和人到底不一樣。她突然想起，曾經同陳輝聊過，熊貓和野豬不平等，人與人之間亦然。恍惚之間，思接千載、視通萬里，她忽然很想知道，陳輝在紐約過得好不好。

雲舒見白慈有些心不在焉，正要開口詢問，房門卻被推開了。白慈的母親端著一盆食物走進來，笑著說：「我做了點豬油豆沙包，還有椒鹽鴨子，你們嘗嘗。」

雲舒連忙起身，連聲道謝：「謝謝阿姨。我最喜歡吃豬油豆沙包，可惜現在的人都嫌豬油油膩。」

白慈神色淡淡的，對母親並無多少和顏悅色。母親和雲舒寒暄了幾句，見氣氛冷清，便端著空盆子悄然離開。

雲舒有些不解，低聲問道：「你多幸福啊，媽媽在身邊，還特意給你做包子和鴨子，你怎麼對她這樣冷？」

白慈語氣平靜，卻掩不住心酸：「她明知我已經山窮水盡，卻還把川普政府給我的一千美元拿去，給了她孫女。」

「不過一千美元，」雲舒話音剛落，情緒突然失控，淚水奪眶而出。，她哭著說：「我好想我的爸爸、媽媽……只要他們能回來，我願把我所有的財產捐出去，哪怕能和爸媽團聚一天也好啊。他們不在了，我的心被掏空了，好多次從夢裡哭醒，這樣活著還有什麼意義？」

白慈沉默了一會兒，理智而克制地說道：「你是獨女，你父母一心一意對你。而我父母的眼裡只有兒子、孫子。如果你有哥哥、弟弟，當你父母有了孫子，你或許就是另一種處境。別忘了，你曾經站在我這一邊，說親情是抽在我身上的鞭子。」（一三）