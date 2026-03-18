然後，他發現廚房有棵大白菜、幾根胡蘿蔔，灶台上方還掛著臘肉、臘腸和魚乾！應該是姊姊年前備下的，簡直完美。食材很豐富，他準備做個「亂燉」。廚房裡沒見大米，可能被姊姊放在屋裡了。沒米不要緊，自熱飯中有大米……

他找來個底下有洞的搪瓷臉盆，天黑以後生了一盆火，就著火光和露營燈吃大年初一的晚餐，自己跟自己喝酒。

又拍照上傳朋友圈，讓城市裡的朋友猜猜自己在哪裡浪漫。

他做的這一鍋「亂燉」味道怪怪的，尤其是湯，口味莫名其妙不說，還偏鹹。因為這口湯，他想起了丈母娘家的老火湯，那個味道、那種層次感，沒得挑的，不是廣東人做不出來。戀愛時呂秀蓮 每個星期都從家裡給他帶湯，他因此記住了許多廣東名湯，什麼瑤柱煲雞、龍骨劍花湯、五指毛桃煲老母雞、花旗參燉老鴿、四味煲豬骨等等、等等，還有許多沒能記住的湯。因為喝了太多湯，以至於婚後好長一段時間，他都懷疑自己愛上的其實是那口湯，而不是呂秀蓮本人。

當然，以前那個呂秀蓮十分賢良淑德，結婚前想方設法從家裡給他拿各種好東西，結婚後勤儉持家、溫柔體貼，從不亂發脾氣……人人都說，男人有錢就變壞，為何女人有錢後、會變得如此驃悍？簡直就是女版的從奴隸到將軍，要求他事事都得聽她指揮，像管理小學生那樣管理著他。比如上次陪她父母去茶樓飲茶，他想吃腸粉，呂秀蓮非要他把桌上剩下的大半條粽子吃完。那麼油膩的粽子吃下去，啥都沒法吃了。有時他挺想吃點啥、買點啥，可是被呂秀蓮安排、指派過後，啥都不想吃、不想買了……（八）