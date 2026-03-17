母親說：不是我們嫌貧愛富，他的家庭條件太差了。你就是找個城裡工人家庭的孩子，我們都沒有意見。

沉浸在愛河裡的雲舒哪聽得進父母的苦口婆心，一心要嫁給鐘山。父母愛她至極，只好順從她。鐘山對雲舒無限寵愛，對雲舒父母也是畢恭畢敬。他甚至同意兩人的孩子跟著雲舒姓，也就是說，變相默認了自己「入贅」的身分。

雲舒父親看他老實厚道，慢慢把公司的業務交給了他。他聰明肯幹、吃苦耐勞，為公司開疆拓土奉獻了力量。雲舒一直活在幸福的宮殿裡，她沒有想到，那個對她溫柔呵護的丈夫也會變心。當孩子長大，父母漸漸老去，鐘山不再卑躬屈膝，他把自己的兄弟姊妹安插到公司要害部門。，當岳父、岳母雙雙生病住院，他不去看望老人家，而是趁著雲舒在醫院奔波，獨自帶孩子去了派出所，強硬地將孩子的姓改回了「楊」。

雲舒知道他在外有了人，但已無力反抗。雲舒父親去世不到三天，母親也追隨父親而去，雲舒沉在巨大的悲痛中，不知窗外是月亮還是太陽。鐘山對她不聞不問，後來一臉慌忙找她簽字，要把兩人住的別墅抵押出去貸款，說是公司陷入了巨大的財務危機。

雲舒後來對白慈說：「我爸爸經營公司的時候，員工都有幸福的生活。當公司落入魔鬼的手中後，怎麼年年就虧，我只能找律師辦離婚。」

白慈做為旁觀者，當然看得清楚，「魔鬼想吃獨女的絕戶。」

「我知道，沒有父母的獨生子女最淒涼，我真羨慕你還有爸媽和弟弟。」

白慈連忙擺手：「你千萬別羨慕我，你不知道我的故事。」（一○）