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一個人過年（六）

李東文
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不緊不慢開了兩個小時多點，回到既熟悉又陌生的劉家村。他家在村尾，單門獨戶，再過去一點就是土地公公的小廟了。

他想回家弄點飯吃、睡個午覺。年前姊姊打電話告訴他，她跟姊夫百忙中抽了一天時間回來搞過衛生。但屋子太久沒人居住，搞衛生難度大，一天時間只能水過鴨背，放過了大部分死角。他想，舊屋有霉味在所難免，將就睡一覺問題不大。

回到家門口，他傻了眼，沒帶鑰匙。每年開車回家前，嘴碎的呂秀蓮會在旁邊提醒這樣那樣，絕對無法不帶鑰匙就上路。

乍辦呢？

去姊姊家是個好辦法，但他不想這麼幹，也不想去鎮上或者縣城住酒店。

他在屋前走了幾步，找到塊石頭，想砸開院門的掛鎖，又不忍下手。砸開院門也只能進到院子裡，難道連祖屋的大門也要砸開不成？大年初一幹這種事情不吉利。

氣溫雖然低，但有太陽曬著，身上是暖烘烘的感覺。他有點想脫了衣服曬曬背，像以前周末去野外露營時一樣。

肚子又在咕咕響。他吃了一盒自熱飯。料不到還挺可口，尤其是那米飯，香噴噴的，比平常自家吃的都好。

吃完美味的自熱飯，他開動腦筋，想到了一個很好的辦法。從車裡拿了自己需要的東西，一件一件扔進院子裡，在平時帶去露營的簡易凳子上紮根繩子，繩子先扔過去，人站在凳子翻過院牆，從那邊把凳子拉過去。

院子不大，三十多、四十平方的樣子，近主屋處有間耳房，是廚房。邊上有口按壓水井，水桶裡滿滿一桶水，離屋最遠處是廁所……應該是前幾天姊姊、姊夫來時用過那口井，他壓幾下就出水了。有水就好辦了，可以做很多事情。（六）

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