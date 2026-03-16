白慈鬆了一口氣，隨即是一陣更深的虛無。夜霧濃了，悄然漫進窗來，溫柔而冰冷地吞沒了她。她把目光收回到室內，又看見那張銀白色的名片，她把它捏在指尖，冰冰涼涼，沒有溫度。樓下的燈火依舊斑斕著、破碎著，上演著各自的人生。她哪裡也去不了，無論是大洋彼岸，還是眼前熱鬧的城市。她回鄉的歸途，或許從啟程的那一刻起，就是一條沒有彼岸的河流。

當黎明的霞光透過窗簾染亮了房間，白慈知道，又是新的一天。阿琴興致盎然，邀約白慈一起去跳廣場舞。她說：「別瞧不起這些大媽，她們中有不少以前都是單位裡的領導，手裡的人脈資源一大把。」白慈雖說快五十了，仍一心想著工作，不願平白無故把自己歸進大媽的隊伍。

晚上無事可做時，白慈也會去廣場看阿琴跳舞。湧動的人群中，她一眼就認出了那個黑衣女子，雖然她今天沒穿黑衣，但那高高盤起的髮髻和苗條玲瓏的身形，讓她無法錯認。更讓白慈沒想到的是，對方也認出了她。原來那天在社保局，黑衣女子就坐在白慈後面，白慈在窗口前情緒崩潰時，她遞給了她紙巾和礦泉水。

她叫陸雲舒，兩個人很快加了微信，並成了朋友。白慈沒想到，這個世間也有人跟她一樣，活成了人間笑話。雲舒成長在一個幸福的三口之家，父親經營一家頗為成功的建材公司，她從小就錦衣玉食，沐浴在父母的寵愛中。她在讀大學期間，一個成績優秀、長相帥氣的男孩走近她，溫柔呵護她。

他叫楊鐘山，她很快成了他懷中的小貓。但是父母對鐘山並不滿意，來自偏遠農村，父親有殘疾，母親也多病，兩個妹妹、一個哥哥，都在廣東打工。（九）