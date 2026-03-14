他下意識摸一下外套的口袋，摸到了紅包，掏兩個出來給人家。他的舉動大出小姑娘的意料之外，硬是沒敢接。他說大家都新年快樂，小紅包，意思、意思。

的確是小紅包，呂秀蓮 給準備的。雖然呂秀蓮如今已經發展成了悍婦，新年替丈夫準備紅包的習慣仍然保留著，每年春節前替他準備一百個十元的紅包。廣東人的紅包標配是十元，錢少、量大，見到鄰居的小孩給兩個、見到樓下值班的保安給兩個、見到大樓保潔阿姨給兩個，上班後未婚的同事給兩個、出門打車給司機兩個、去餐廳吃飯看著順眼的服務員也給……有婚姻的人都給兩個，一個算到自己頭上，另一個替伴侶給。

服務區的餐廳沒開張，空空蕩蕩的，一個人也沒有。但各處都掛著燈籠，紅彤彤的很漂亮。大部分的土特產店也打烊休息，剛才那姑娘家是開小超市的……他過去買了潤膚露和潤唇膏。不知從哪冒出個戴著紅圍巾的帥小伙，來給女孩送餃子。

小伙見到昌河有些意外，大概是料不到這個點有顧客，臉上即刻堆滿了笑容，大聲說「新年快樂」！他也給了小伙兩個紅包。誰跟他說「新年快樂」，他就給誰發紅包。

他問姑娘：你倆的圍巾一樣的，他是你男朋友嗎？姑娘說：我丈夫，上個月結的婚。啊，他說：百年好合！又小聲說：乍這麼小就結婚呢？姑娘說：不小啦，我二十三、他二十五。

昌河拿了東西沒有馬上離開，吃了人家一塊旺旺餅乾、一個橘子，嘴裡甜甜的。隔著落地大玻璃看見太陽出來了，水泥地面灑滿了金色的陽光。姑娘用電磁爐煮了餃子，邀他一起吃。他說這多不好意思啊，肚子適時地咕咕叫了幾聲，倒是把大家都逗笑了。（四）