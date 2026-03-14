我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見...阿爾及利亞政府買下舊金山百年豪宅

美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

一個人過年（四）

李東文
聽新聞
test
0:00 /0:00

他下意識摸一下外套的口袋，摸到了紅包，掏兩個出來給人家。他的舉動大出小姑娘的意料之外，硬是沒敢接。他說大家都新年快樂，小紅包，意思、意思。

的確是小紅包，呂秀蓮給準備的。雖然呂秀蓮如今已經發展成了悍婦，新年替丈夫準備紅包的習慣仍然保留著，每年春節前替他準備一百個十元的紅包。廣東人的紅包標配是十元，錢少、量大，見到鄰居的小孩給兩個、見到樓下值班的保安給兩個、見到大樓保潔阿姨給兩個，上班後未婚的同事給兩個、出門打車給司機兩個、去餐廳吃飯看著順眼的服務員也給……有婚姻的人都給兩個，一個算到自己頭上，另一個替伴侶給。

服務區的餐廳沒開張，空空蕩蕩的，一個人也沒有。但各處都掛著燈籠，紅彤彤的很漂亮。大部分的土特產店也打烊休息，剛才那姑娘家是開小超市的……他過去買了潤膚露和潤唇膏。不知從哪冒出個戴著紅圍巾的帥小伙，來給女孩送餃子。

小伙見到昌河有些意外，大概是料不到這個點有顧客，臉上即刻堆滿了笑容，大聲說「新年快樂」！他也給了小伙兩個紅包。誰跟他說「新年快樂」，他就給誰發紅包。

他問姑娘：你倆的圍巾一樣的，他是你男朋友嗎？姑娘說：我丈夫，上個月結的婚。啊，他說：百年好合！又小聲說：乍這麼小就結婚呢？姑娘說：不小啦，我二十三、他二十五。

昌河拿了東西沒有馬上離開，吃了人家一塊旺旺餅乾、一個橘子，嘴裡甜甜的。隔著落地大玻璃看見太陽出來了，水泥地面灑滿了金色的陽光。姑娘用電磁爐煮了餃子，邀他一起吃。他說這多不好意思啊，肚子適時地咕咕叫了幾聲，倒是把大家都逗笑了。（四）

世報陪您半世紀

呂秀蓮

上一則

屏東非原住民國小校長從頭學起 考取排灣語認證

延伸閱讀

浮木（二二）

浮木（二二）
新年糖果

新年糖果
「讓妳到100歲」 四川8旬翁說唱表白老伴 網喊：好浪漫

「讓妳到100歲」 四川8旬翁說唱表白老伴 網喊：好浪漫
紅粉之間（四）

紅粉之間（四）

熱門新聞

（圖／葉懿瑩）

豆腐與豆瓣醬

2026-03-07 01:00

老鄰居的故事

2026-03-07 01:00

醫師的兼差人生

2026-03-07 01:00

弄巧成拙

2026-03-10 02:00

年華向晚，心有花開(上)

2026-03-09 02:00

一段難忘的打工經歷

2026-03-10 02:00

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起