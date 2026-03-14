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浮木（三一）

徐徐
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就在他再次給情人轉帳時，她突然開啟直播，標題很是吸睛：「絕世好男人：借高利貸養小三，讓老婆孩子還債！」視頻裡他慌亂搶手機的畫面成了熱門表情包。

二號的履歷可謂金光閃閃：加州大學的本科、倫敦政經的碩士、多倫多投行的實習，最後躋身紐約的一家業內頂級公司。這個事業蒸蒸日上的男人，卻走不出妻子背叛的陰影，最終辭職回國，整日把自己鎖在房間裡打遊戲。

年邁的父母無法接受兒子從巔峰跌落谷底，試圖用一紙訴狀將他逼回正軌──他們將他告上法庭，指控他不盡贍養義務。這個「海歸精英變啃老族」的新聞曾轟動一時，而後再無下文。

三號的故事則透著一股說不清的懸疑氣息。他一手締造了昌城最知名的童裝品牌，一對可愛的兒女，從小就是自家服飾的活招牌。這是一個令人稱羨的家庭，直到那個神祕的冬夜，一輛小車衝破護欄，一頭扎進了漆黑冰冷的江水。一夜之間，孑然一身的他成了所有人同情的對象。

然而，同情很快變了味道。有人翻出他此前為家人購置的高額保單，陰謀論頓時甚囂塵上。儘管後續調查顯示，他本人也投保了同等份額，且悲劇發生時人在外地，可公眾的質疑卻從未止息。

隨後，他又被爆出與一名年輕下屬過從甚密，即便女方最終辭職遠走，也未能阻止輿論發酵。三號接下來的舉動，更加重了外界的猜疑──他悄然領取了保險金，又轉手了每況愈下的公司，從此人間蒸發。

羅曉仔細打量著眼前的男人，在心裡快速比對。那個欠了一身債的一號，她已在各種表情包裡看熟了那張驚慌失措的臉，可以直接排除。至於二號和三號，網上沒找到清晰的照片。（三一）

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