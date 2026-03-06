那一刻，阿澤突然感到一陣溫暖：原來在這座被敵我切割的城市裡，仍然有人願意冒險付出沒有名字的善意。

第三天，去「協助說明」那天，阿澤沒有去。

他照訊息說的，把手機留在家裡，改穿一件沒有任何標記的外套，從巷弄繞行。那個紙條上的地址位在一間老舊診所的後巷，鐵門半開，裡頭透出一點昏黃的光。阿澤站在門口，呼吸了三次，才推門進去。

裡頭是一個狹小的空間，牆上貼著幾張褪色的海報──「心理諮商」、「戒菸門診」、「睡眠障礙」。空間裡卻沒有醫生，只有一個男人坐在椅子上，戴著口罩，手裡拿著一壺熱水。

「你來了。」男人說，聲音低而平。

「你是誰？」阿澤問。

男人把口罩往下拉一點，露出一張阿澤認得的臉──不是朋友，也不是同事，而是曉嵐以前校刊社的學長，叫程耀。阿澤只在幾次聚會裡見過他，印象中他總是安靜地坐在角落，像一根不發光的蠟燭。

「曉嵐讓我盯著你。」程耀說得很直白，「她走之前交代，如果你被叫去談話，你很可能會被當成她的線。她不想你因為她出事。」

阿澤胸口一震，「她──她有聯絡你？」

程耀點頭，「她很小心。用的不是一般管道。她現在在哪我不知道，但我知道她還活著。」

「那你要我做什麼？」阿澤問。他自己也不知道，為什麼這句話出口得這麼自然，像早就預備好要被指派一個任務。也許人在失去掌控後，反而渴望一個明確的指令，至少能假裝自己不是被動的。

程耀把一張紙放到桌上。紙上是一張簡單的路線圖，標了幾個點：行政大樓、某家印刷店、某個社區活動中心以及阿澤的公司。（八）