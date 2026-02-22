我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

窄屋（五）

水仙
聽新聞
test
0:00 /0:00

「不！不會的！」母親突然尖叫起來，一把搶過那個證物袋，死死攥在手裡，「阿明沒死！我的兒命硬！他是嫌棄這個家！他是被這個掃把星逼走的！阿明！你回來啊！」

她猛地轉頭，那眼神，林恩這輩子都忘不掉。那不是看女兒的眼神，那是看仇人的眼神，裡面燃燒著足以把人燒成灰燼的火焰。

「是不是因為你？」母親衝過來，狠狠甩了林恩一個耳光。這一巴掌比以前任何一次都要重。林恩被打得踉蹌了一下，嘴角滲出血絲。

「沒有！媽！不是我！」林恩哭喊著辯解。

「閉嘴！」母親揪住林恩的頭髮，把她往牆上撞，「衣服都在！人卻不見了！是你逼他的！是你讓他沒臉見人！是你這個掃把星把我的阿明逼走了！你把他還給我！」

「夠了！」一直沉默的父親突然大吼一聲，衝過來把母親拉開。他的眼眶也是紅的，手裡緊緊攥著那個菸斗，指節發白。「孩子都丟了，你還發什麼瘋！」父親吼道。

「是你沒本事！」母親轉過頭，把所有的怒火都發洩在父親身上，「你看看你！一輩子收破爛！兒子沒了，連屍首都找不到，你卻連個公道都討不回來！你個窩囊廢！」

父親像是被人狠狠扇了一巴掌。他張了張嘴，想說什麼，卻什麼也說不出來。

那天晚上，父親蹲在門口不停抽菸。煙霧繚繞中，他的背影佝僂得像個問號。

阿明失蹤後，那個家徹底碎了。

林恩是在一個深夜被母親的哭罵聲驚醒的。她透過紅布簾的縫隙，看到母親跪在地上，藉著昏暗的燈光，手裡捧著那本破舊的日記，一邊用手指著上面的字，一邊神經質地念叨著：

「畜生……畜生……你怎麼能對阿恩……可你是我的命啊……」（五）

世報陪您半世紀

上一則

母親的梳妝盒(下)

延伸閱讀

3個月大被抱走 母親哭瞎右眼 34歲貴州男尋親成功

3個月大被抱走 母親哭瞎右眼 34歲貴州男尋親成功
淺草美食

淺草美食
新加坡嚴防立百病毒 強化疑似病例預警與邊境防疫

新加坡嚴防立百病毒 強化疑似病例預警與邊境防疫
迎春年節展／6分鐘川劇變臉 展演非遺魅力

迎春年節展／6分鐘川劇變臉 展演非遺魅力

熱門新聞

（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（上）

2026-02-20 01:00

過年吃年糕

2026-02-18 00:30
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（下）

2026-02-21 01:00
司提反的故事： 左，嬰兒才剛出生就被惡魔掉包。 中，母鹿養活幼嬰，主教親睹奇蹟。 右，司提反向父母解釋原委後，令人把惡童燒死。 Martino di Bartolomeo（1389-1434）畫作‘Seven Scenes from the Legend of St. Stephen’局部，德國施泰德藝術館館藏。（圖／韓璞提供）

掉包嬰兒

2026-02-15 01:00
（圖／AI生成）

父親的小小失敗史（上）

2026-02-16 01:00
以上海話拍攝的電影「菜肉餛飩」於2025年底到2026年初在中國上映，內容描繪上海獨居老人的感情需要，其中取景地也在知名的國際飯店。作者金瑩與國際飯店內的電影海報廣告。(中央社)

「年輕老人」愛情故事獲共鳴 紀錄片「菜肉餛飩」呈現高齡化上海

2026-02-18 18:53

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我