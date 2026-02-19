我的頻道

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

漂流樂高（一一）

在海中漂流的樂高，就跟當年的救生艇一樣。以指腹一遍遍摩挲標誌性的凸起，我找到了，我終於找到了……嗎？

好奇怪，我以為這一刻應該會更激動、更踏實，而不是一種急轉直下，彷彿被命運澈底厭棄，草草了事的終結。然而，指間虛浮的觸感，又把我拽往另一份記憶──那天，我捧著科展獎座從補習班回家，卻發現媽媽把自己鎖在房裡。我趴到地上，從門縫窺視，看見她坐在地板上哭，哭了好久，久到我明白即便搞懂寄居蟹的選殼偏好，對我們的處境也毫無助益。

師父激動得聲線拉得老高，可我只是一個勁地確認那隻蛙鞋，反覆在指腹蓋出紅印。

終於，他停下來，不解地問：「這是樂高啊，妳不是在找樂高？」

不是這個。

「怎麼不是？」

我不知道，感覺不太對……

「不對？這不就可以證明妳爸說的是真的了？」

我爸……說的是真的？

我喃喃重複他的話，篤定的念頭變得模糊而陌生。我是懷疑眼前的樂高不是那批樂高嗎？不，比起這件事，我更疑惑的，是從什麼時候開始，我認為這是重要的？為什麼我會想以一個海漂垃圾，驗證自己的父親？

一束強烈的光打過來，我瞇起眼，亮橘色的制服從逆光中走來，是海巡，身後跟著皺緊眉頭的導師。

當他發現我不在飯店，立即報了警，而且好死不死，我偷到教務主任租的車，車殼上清楚印著車行名字，大幅縮小範圍。小島沒有祕密，所有業者都知道有個女高中生失蹤，師父的徒弟也不例外，馬上把我供了出去。

轟隆隆的訓斥與轟隆隆的浪濤合而為一，我的手只是緊緊捏著收在口袋裡的蛙鞋，感受邊緣帶來的痛覺。（一一）

