圖／薛慧瑩

爸好像也有心事，異常沉默，讓我一度以為他在生氣，直到他突然開口。

「十幾二十年前吧，還年輕的時候，某次拜訪完客戶，遇到大塞車。腦袋一熱，我就往下一路開到了台東。那時候我想換跑道，又放不下熟悉的圈子，心想人都來台東了，乾脆去綠島散心。浪很大，我在碼頭旁邊的風景區看海。看著，看著，忽然看到一個鮮黃色的東西，我撿起來，發現是一塊樂高。」

「樂高？」

「奇怪吧？我再仔細一看，是艘救生艇。一瞬間，一種說不清的奇妙感湧上來……」爸頓了一下，思索該怎麼形容。「當時和妳媽在一起一陣子，沒想過結婚，覺得未來的事未來再說。但那天盯著那塊樂高，像老天給出暗示，因為挖角的恰好是個船公司，薪水不錯，好像可以定下來了。」

前方車輛稍微動了一點，爸踩一下油門，停下來。「結果你就結婚了？那艘救生艇呢？我怎麼從來沒看過？」我劈里啪啦地問，他嘴角微勾，「早就不知被妳媽放去哪啦。進公司後，才知道它和一起事故有關。」

就是那天，他講起樂高大洩漏事件，以及他後來在船運公司處理的其他外洩。爸把我搖醒時，汽水裡的冰塊已經化了，好難喝。

●

「我一直沒把這件事放心上，但某天想起，就忍不住找找看。」當那個男生的師父問我找樂高做什麼，我這樣回答了他。

沒告訴他的是，那批樂高的資訊我早已倒背如流：救生艇的編號是75977、海怪章魚60866、蛙鞋10190……儘管各自停產年分不同，但只要找到其中一樣，這件事就有了一個驗證。

「妳應該從家裡找起吧？」他沒抬頭，語氣裡夾纏著調侃。

「爸過世後，我們就搬家了。如果有，應該已經找到了或丟掉了。」

他把目光留在沙上來來回回，許久才開口：「太多人在這片海裡找東西了。上個月才來了淨灘的人，全在找浮球，還給它夢幻逸品的封號。」玻璃浮球，早期漁業用品，漁民將它掛在漁網上增加浮力，並標示位置。隨著塑膠浮球的普及，現在幾乎沒有廠商製作了。「浮球我撿過一次，樂高從沒見過。」

我胡亂應一聲，準備自己繼續找。但可能是感受到那份失落，師父第一次正眼看我，盯了好幾秒，問：「就一個故事，妳爸有沒有說謊很重要嗎？大人不在這件事情上說謊，也會在別的事上說謊。」

「這跟說謊沒關係吧？」話一出口，我發覺自己的聲音詭異得又尖又高，幾個大學生轉過頭來。我趕緊抿住嘴，含糊地解釋：「我只是好奇，好奇自己可不可以找到。」

我迎上他的目光，藏著一點針鋒，反問：「那你呢？為什麼在這裡帶導覽？」

我以為這個提問再理所當然不過，他卻似乎很詫異。等浪撲上岸再輕輕退去，師父才緩緩道：「因為綠島沒夜生活啊，想帶女生到黑漆抹烏的地方走走，就得有個好理由。」

我一面聽他說，一面持續搜索，再次看見淡綠色的小螺，朝他比了比。他瞥一眼，語氣平淡：「空杯麗葡萄螺，海蛞蝓的一種，殼很薄，別碰。」我彎下腰，湊近打量，牠們的身體是半透明的，泛著嫩綠色的光，像晶亮的果凍，包裹著卵圓形的殼。精巧、脆弱，卻在潮水間靜靜閃爍著某種近乎神性的美。

「你撿到的浮球是什麼樣子？有人說撿到它就跟得到龍珠一樣可以許願，你有嗎？」鑑賞完葡萄螺，我往下問。

他沒理我，忙著研究我在空杯麗葡萄螺後指出的團扇藻，因為圓墩墩的海藻側面，貼合著一隻色彩斑斕的扁蟲。師父喃喃自語：「這個有點怪喔，之前沒看過。」舉起手機拍了又拍。

大概拍了二十張，心滿意足後，他切換到相簿頁面滑起來，翻找浮球的照片。我湊到螢幕前，在二十張扁蟲的後面，是兩百張其他海洋生物的照片。越過那一大片太平洋，裡頭居然出現他年輕時的婚紗照。他的指頭驀地遲疑了一下，又假裝沒有遲疑，繼續往前滑，同時開口：「許啦，所以現在帶潮間帶是要養女兒。」

相片裡的他穿著短褲、踩著套鞋，抱著一顆籃球大小的綠色浮球，露出爽朗笑容，與前面耍帥的新郎判若兩人。

「妳眼睛滿利的嘛。走，我帶妳去另個地方，綠島大部分的垃圾都飄去那裡。」師父舉起手電筒閃了閃帶隊男生，對方也回一個閃爍訊號，便領著我騎車，抵達位於橋下的潮間帶。（三）