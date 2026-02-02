圖／顏寧儀

曾平昇出生時臍帶繞頸，瘦小軟弱，大人都說「足無覓」。這個姆婆更是見一遍說一遍：「猴子昇欲去叨娶一個某咧？！」

床頂一個臉忽然間自雲中浮出，曾平昇睜大眼睛，這可是最後一面。姆婆側著臉，下顎埋在棉被底下，看得到的部分像一截萎縮的菜瓜瓤。菜瓜曬乾收入倉庫準備做種，一放就癟落，長出灰黴。人剩一個空殼，深深注視，在世經營的形象猶然在。

姆婆心底念念有詞，專心跟神明講悄悄話。姆婆好命體面，手不沾土肥，無汗酸味，皮膚白又抹粉，兩縫薄目看人不在眼底。不僅為自家人，也受村人請託，甚至旅外的村人託她為茫茫人海一個不相識的人，上宮廟問事求神。伊跨出宮廟高高的紅門檻，帶著尚未消失的榮光，順道來曾家坐一下。她光滑的菩薩額，髮絲漆整不動，曾家阿嬤看到她，好像看到佛菩薩。

講到阿嬤，已經好多年沒來高雄探親了。人老了，就怕客死異鄉會很麻煩。姆婆的病和後事都跟伯公一樣，要在高雄治好再回去。若是在澎湖，曾平昇根本不會去探病，頂多到時候去上個香。

多年前機票 尚未一漲再漲，他就聽說，託飛機運送一口棺材返鄉要二十萬。曾平和的拜把兄弟阿東出差發生意外，幾個在高雄的同村青年都去告別式，點頭之交的曾平昇騎車經過殯儀館，一陣風吹來，沒停落。一直記得曾平和說他們省下運費新台幣二十萬，畢竟阿東孩子還小。落葉歸根，飛行的棺木和飛行的骨灰，可不是青葉和乾葉的重量差別而已。

話題不知不覺倒帶重來，恁阿嬤咧？恁爸咧？山在種啥？海在拿啥？好像姊弟倆剛自故鄉來。差不多了，曾平昇走出病房，沉悶不語的茂仔阿舅用炯炯有神（好像他媽已往生了）的眼睛攔住他。那對眼睛從病房外看進來是逼近的，在眼前卻又穿透到遠遠去，又像蠶會吐絲，將人定在原地，聽他講。

「汝這陣在做啥？跟阿坦在做工？」

「對啊。」

「工作多不多？」

「還好啦。」頓兩秒，曾平昇以為有交代，可以走了。

「官不做，在做工！」

曾平昇差一險兒絆倒，傻笑著應：「呵，那也是官！」

就這時，床岸響起連珠炮大驚小怪聲，槁木死灰的姆婆竟然精神起來，講一句話準準卡上探病人對話，不是空穴來風。

講到澎湖，這個家族只有長子黃鼎義的前妻和孩子一直守著老家，與曾家知己知彼，一家子除了阿賓不乖，都安分守己，沒啥好講。礙於阿賓那個不負責任的爸在旁邊，勝仔阿舅僅說聽講阿賓在做太陽能板，他做的那些拖累家人的好事最好都別提。

僅說到「阿賓」兩字，姆婆那口死火山突然噴發，清清楚楚地說：「勿湯擱叫伊阿賓，伊已經改名作文華，黃文華。」講話時身軀沒振動，依然側躺。勝仔阿舅靠過去枕畔，看她依然在睡，話不知自哪冒出來，把大家嚇一跳。

茂仔阿舅開罵：「一世人煩惱彼個金孫煩惱沒夠，身袂顧命，還管伊賓華抑是文華……」老大義仔阿舅不歡喜了：「嬤疼孫，真自然啊，呷老汝就知！」

在電梯內，曾珠莉跟曾平昇描述剛才多不可思議，明天親戚朋友都會聽說，然後找人一起驚訝個好幾天，以後大家就只記得姆婆最後這神來一筆，「你沒看到，義仔阿舅還很得意，姆婆心心念念還是阿賓……」

兩人不約而同在醫院門口站住，放眼高雄的天空，走到路口分道揚鑣，各自去找停車的地方。（下）