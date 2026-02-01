老師，您不可以這樣（五）

我的頻道

哪裡想到，可敬的法官親切地跟我說：「歡迎新棋王！你好好休息一下，明天我們陪你去巴斯，去看一看諾蘭德。希望你喜歡這所學校，希望你留在巴斯，周末，就來布里斯托，把這裡當作一個新的家，好嗎？九月，丹尼爾會到牛津念歷史，周末也會回家來……」

這，簡直是把我當作準兒媳了，我完全失語，不知該如何回應……

但是，我一看到那紅磚圍牆，整齊寬敞的庭院，規整的建築，就已經愛上了這所家政學院。二話不說，拿出錄取通知書、拿出護照、拿出我剛剛贏得的獎金，交了第一年的學費和住宿費。緊跟著，法官大人拿出支票本，替我付了第二年和第三年的學費。然後，我領取了上學的制服、運動服和工作服。跟著，來到了學生宿舍，很寬敞，我會有一位來自加拿大的室友，她會在開學前兩天報到。

參觀了一番之後，我們仍然回到布里斯托，這次是丹尼爾的母親出馬，帶我到百貨公司治裝。於是我住的客房壁櫥變得豐盈起來，除了普通的衣裙以外，還有去教堂的衣著、宴客服，甚至騎馬所需的行頭。我知道，我開始進入一個不同的世界。

我將您送的小黃花夾進筆記本，帶回了學校，牢記著您「不可遲到」的提醒，決心從第一天起，就做一個好學生。

今年的聖誕節，我會在布里斯托度過。年假之後，返校上課。

祝福您，親愛的老師，聖誕快樂，新年好。

              想念您的莉薩

                     十一月二十八日於巴斯

讀畢這封信，靜馨翻撿著自己的聖誕卡片集藏，選擇了一張格外美麗的，選了一枝蘸水筆，用美麗的花體字寫一封短信給莉薩：

親愛的好女孩，感謝你寄來祝福。

你才貌雙全，卻沒有野心。因之，神眷顧你。請你珍惜這難得的眷顧，不要節外生枝，循序漸進，走進更加美好的人生。

祝福年節愉快。

                愛你的靜馨

                       十二月十七日於北維州維也納（五）

