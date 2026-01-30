我的頻道

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

女兒書（五一）

章緣
「何伯伯，您有幾個孩子？」

「四個，一個兒子、三個女兒。」

「三個女兒？」曾芳恬想追問，艾米過來餵藥打斷了。

艾米說今天爺爺不肯走路，吵著吃紅燒獅子頭，是不是現在出去

買現成的？何文鈺說等他醒來就忘了，讓她去書房裡休息。爺爺現在晚上睡不好，一夜要起來幾趟。艾米說她不累，「半夜他叫，媽媽、媽媽，我不去，他喊老太婆啊！」哈哈哈……

她們說笑著。無意義的笑，交談的潤滑劑，說起挫敗和無奈，還是笑。屋樑有隻大蜘蛛不停吐絲，蜘蛛絲一條條垂掛飄移，相互沾黏，網住她們的話語，一句句定在半空中，像漫畫說話框。獅子頭！媽媽！老太婆！用了黑體字和陰影效果。

半畝在輪椅裡睡著了。

何文鈺跟曾芳恬兩人坐到陽台邊。四月的春陽斜照進來，落在何文鈺的膝頭，熱度像小孩撲過來般有重量，也讓她生出撫慰的力量。老人平安度過了寒冬，這一年應該會順利吧！到生日那時，傳記出版了，會很高興吧？

曾芳恬也在想心事。傳記是否依照計畫進行？看來這段時間收集的新材料，都是老人的大腦在開玩笑。

「何教授，剛才何伯伯說他有三個女兒？」

「哦，我前頭還有個姊姊，三個月大夭折了。」

「嗯，」曾芳恬思索著，「採訪資料沒有家人這部分，您的兄姊都在美國，他們想說點什麼嗎？」

「我哥就算了，他從小叛逆，不喜歡活在我爸的盛名陰影下，刻意遠離文學，學的是電機。我姊跟我媽很親，我媽走了，她把父親全交給我照顧了。」（五一）

