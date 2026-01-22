他指著餐桌上的一包東西，「這是阿膠，人都說吃這個對女人身體有好處。你給你姊拿去。」

想起姊姊談起老爹時那冰冷厭惡的神情，吳華鋒忍不住對老爹抱怨：「你給她打電話，讓她自己回來拿不行嗎？給她買的東西，還專門給她送去！她是領導啊！」

吳建設苦笑了一下，「我年紀大了嘴碎，一見到你姊，又忍不住絮絮叨叨，人家也煩我。你姊一個人，怪不容易的，你平常也多關心、關心她。」

吳華鋒沒再說什麼，提著東西出了門。

姊姊住的小區停車位不多，吳華鋒把車停在附近的停車場，提著東西往姊姊住的小區走。天色已經有點暗了，可吳華鋒還是注意到，一個剛從小區門口出來的男人有點眼熟。那人弓著背，笑嘻嘻地跟保安打了聲招呼。

沒錯，是他！吳華鋒在心底裡驚叫，是在視頻裡見過的，路敏麗笑著奔向他的男人，抑或是那個在餐館裡，莫名其妙地就逃走的男人。

眼看著那男人快要走過來了，吳華鋒趕緊側過身，掏出手機，低著頭緊盯屏幕。男人沒注意到他，從他的身邊走了過去。

吳華鋒默默地跟在那人的背後。那人沒坐車，只是順著路一直走，走走停停，過了將近二十分鐘，才七拐八拐地拐進一片城中村。他想過直接衝過去抓住那男人對質，可細想之後，還是覺得先別輕舉妄動。他在那個男人住的院子前駐足了很久，然後原路返回。

他返回姊姊住的小區，卻不是為了給姊姊送東西。幫老爹跑腿，在姊姊那落不下一點好，還得聽她抱怨。至於老爹費心買給她的東西，她大概會看也不看地就丟掉，何苦呢？（一六）