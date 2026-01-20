婆婆走之前，給小張留了一筆錢，說給小張結婚用。老張的弟弟說他做生意需要錢，就把這筆錢截胡了。不僅用了這筆錢，還告訴老張和小艾，不要把這件事情告訴老媽，老媽聽了，會因為他生意做得不好著急上火。老張和小艾答應不會告訴。

但是這錢用了好幾年，也不再提，好像沒有這回事一樣。現在老媽留了一筆錢，老張說他不要。小艾說：你不要，小張的那筆錢總該還了吧。現在把老媽的錢分了，他也有錢了。老張頓一頓，說還是不問吧，看他怎麼說。

小艾知道如果不問，等著他說，這件事情就沒有了。看老張老僧入定的樣子，小艾也就不再說話。

對這筆錢，小艾心裡是有意見。無論如何，叔叔用侄子結婚的錢，也說不過去。可是這件事情只在微信 上說一說，這麼多年過去，手機也換了兩個，早就沒有任何證據，大家都是憑良心。他就不給你，也沒辦法。總不能因為這個，跟他翻臉。可小艾心裡也明白，讓老張去要錢，也不可能。

如今多少人家都因為房產、存款、老人的遺產，夫妻反目、姊妹成仇，比比皆是。小艾自己也身受其害。但看老張一副吊起來的打法，什麼都不要、什麼都當沒看見，覺得這樣做倒是平靜很多。只是自己內心平靜嗎？占便宜的就不說了，吃虧的只怕裂成內傷。

小艾跟小張說：做夢可清楚了，也跟你奶奶說拜拜了，你放心，你爸也放心了。小張說好。說完又糾正說奶奶是坐飛機走的。小艾問你怎麼知道，小張說：米娜買的那一套，裡面有護照 、有飛機票 、有信用卡，還有錢，什麼都有。（八）