從前，我和我媽有說不完的話，春天在一旁喊「媽媽、媽媽」，我總不耐煩，久而久之，她就不怎麼喊了。直到她上了中學，我才回想起這些往事，心裡疼了一下又一下。我不知道要怎麼彌補，不敢提及，也不想觸及。我和春天之間的話並不多。

想起我媽，喜歡給我講年輕時的爸爸，說她年輕時遇到的領導、同事、鄰居，說外婆的重男輕女和外公的苦難，說她的辛苦，說她等待爸爸的那些年如何堅貞不渝。

而我，我和春天的父親之間從來就沒有什麼可以說的。我不大了解他，也沒興趣了解他，我不在乎他怎麼想，我很少想起他。

我依然沒有愛上他，但我知道他依然愛著我。我在陽台看書，他一邊炒菜、一邊哼著歌，我不明白，他為什麼能對幾十年如一日和他冷冷淡淡的女人，充滿了執拗的熱情。我也不想明白。人與人之間，很多難以解釋的糾纏和關係，誰都說不清。大概，他就是喜歡清清淡淡的翟瑛子，願意一生一世看她的臉色過日子。既然這樣，我何必替他不平？

我媽最後的日子裡，不放心我一個人，她說：「還是跟著小孫吧，你現在不懂。等你老了，你就知道有人端杯水、拿件衣服，比什麼都重要。」

我短暫叛逆了，最後，還是聽了媽媽的話。

我問孫景睿：「你有沒有感覺意難平？」

「啊？你說什麼？」

「沒說什麼。算了，晚飯吃什麼？」

孫景睿並不想得到我的心，他只要得到我的人，就能開心幸福地過一生。而我的心，流浪了幾十年，疲憊了。年輕時的矯情病、中年才開始的叛逆，逐漸偃旗息鼓，被歲月打敗，蔫頭耷腦的。回轉身看，身邊只剩下孫景睿，他依然等著給我做飯，由著我看《紅樓夢》或者《悉達多》。只要我允許他在我的廚房做飯，他就滿足了。（全文完）