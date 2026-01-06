我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

意難平（全文完）

王婷婷
聽新聞
test
0:00 /0:00

從前，我和我媽有說不完的話，春天在一旁喊「媽媽、媽媽」，我總不耐煩，久而久之，她就不怎麼喊了。直到她上了中學，我才回想起這些往事，心裡疼了一下又一下。我不知道要怎麼彌補，不敢提及，也不想觸及。我和春天之間的話並不多。

想起我媽，喜歡給我講年輕時的爸爸，說她年輕時遇到的領導、同事、鄰居，說外婆的重男輕女和外公的苦難，說她的辛苦，說她等待爸爸的那些年如何堅貞不渝。

而我，我和春天的父親之間從來就沒有什麼可以說的。我不大了解他，也沒興趣了解他，我不在乎他怎麼想，我很少想起他。

我依然沒有愛上他，但我知道他依然愛著我。我在陽台看書，他一邊炒菜、一邊哼著歌，我不明白，他為什麼能對幾十年如一日和他冷冷淡淡的女人，充滿了執拗的熱情。我也不想明白。人與人之間，很多難以解釋的糾纏和關係，誰都說不清。大概，他就是喜歡清清淡淡的翟瑛子，願意一生一世看她的臉色過日子。既然這樣，我何必替他不平？

我媽最後的日子裡，不放心我一個人，她說：「還是跟著小孫吧，你現在不懂。等你老了，你就知道有人端杯水、拿件衣服，比什麼都重要。」

我短暫叛逆了，最後，還是聽了媽媽的話。

我問孫景睿：「你有沒有感覺意難平？」

「啊？你說什麼？」

「沒說什麼。算了，晚飯吃什麼？」

孫景睿並不想得到我的心，他只要得到我的人，就能開心幸福地過一生。而我的心，流浪了幾十年，疲憊了。年輕時的矯情病、中年才開始的叛逆，逐漸偃旗息鼓，被歲月打敗，蔫頭耷腦的。回轉身看，身邊只剩下孫景睿，他依然等著給我做飯，由著我看《紅樓夢》或者《悉達多》。只要我允許他在我的廚房做飯，他就滿足了。（全文完）

上一則

我的電腦求學路(上)

延伸閱讀

意難平（三二）

意難平（三二）
北車殺人案張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

北車殺人案張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死
意難平（三○）

意難平（三○）
意難平（二九）

意難平（二九）

熱門新聞

（圖／阿力金吉兒）

不管你是什麼樣子（上）

2025-12-30 01:00

不幸中的萬幸

2025-12-31 01:00

尷尬的誤會

2025-12-31 01:00
（圖／Betty est Partout）

愛在水火交融時

2026-01-01 01:00
（圖/123RF、AI協作生成）

一切皆是雲煙

2025-12-29 01:00
退役的空軍一號。

從空軍一號到死海古卷

2026-01-02 01:00

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？