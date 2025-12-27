音樂會散場，兩人走出來。李總說不好意思，點歌冒昧了，向你道歉。陸曉雯說你都點了，我能說什麼。你自己喜歡〈安和橋〉，為什麼拉上我。李總說你喜歡嗎？我認識北漂的人，都喜歡這首歌。

陸曉雯賭氣說，別人喜歡，我就要喜歡？我為什麼要和別人一樣。李總說我請你吃飯吧，算陪罪。陸曉雯說李總還是要謝謝你，頭一次有人為我點歌。說吃飯，我有點餓了，我請你吧。你吃兔肉嗎？這附近有一個做兔肉挺好的，我前幾年來過。我老公不喜歡吃兔肉，裡面放了山胡椒，他說有股肥皂味，吃不慣，後來就沒來過。我想兔肉，想了挺久的。

李總說好啊，我還沒吃過兔肉。陸曉雯說是個小館子，你不介意吧！好的地方我請不起。李總說我就喜歡小館子的煙火氣。陸曉雯想李總是場面人，真會說話。

陸曉雯帶著李總抄近路，是個狹長台階，直上直下，被兩邊的高樓掐在中間，遠遠看去，倒像是一根長長的拉鍊。階梯窄，陸曉雯頭裡走得快，和李總一前一後拉開距離，如同拉鍊的兩頭。陸曉雯停下，回頭看，李總吊在後面，也停下抬頭看她。

路燈下，李總的臉好像積了灰。陸曉雯想李總的臉乾乾淨淨，不該蒙了層暗色，甚至想用手擦去。仔細看，原來是自己的影子從高處掉下來，貼在李總的臉上。陸曉雯身子閃開，總算還了李總清白。

李總說好久沒爬樓，還挺累。陸曉雯說不急，我在這等你。李總慢慢跟上來，陸曉雯就往上走。兩人剛走近，又分開，好像拉鍊開開合合。

路邊有間奶茶店，陸曉雯說剛才音樂會，挺悶的，空調也不行，我得來杯奶茶，李總我請你。（五）