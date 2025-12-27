圖／123RF

「嗄？他是女婿啊！」我也為這匪夷所思的一幕張大了嘴巴。可想而知，陳老師這個女婿、這個丈夫怎麼當的，他從來就沒有進入過角色。

暮色中，同學們都離開了。只有我們師生倆站在燈火通明的酒店門口，望著遠處的萬家燈火。我突然很為老師這蹉跎一生惋惜！

聽同學們說，夏老師早提升為教授，做過系主任。後來我們的新聞系成了新聞學院，她曾任過院長一職。退休後被回聘，有時還到外地分校任教，教書育人孜孜不倦，儼然是院系裡最得力的中流砥柱。確實，像她這樣沒有家庭顧慮，又肯埋頭苦幹的教師真是不多。

不知道每到新學期開學時，第一堂課，她是不是還站在講台上，對她的學生們說：「集天下之英才而育之，乃人生一大幸事！」當年，我們這班莘莘學子，即她口中的「天下英才」，都為她這飽含激情的開篇而豪情萬丈，感動不已。

我將思緒收回，望著年過半百的夏老師。因為沒有生育過，她的身材仍然保持得很好，在明滅的燈光下，她仍是二十年前的夏日玫瑰。可是姣好的玫瑰，沒有遇見愛情、沒能轟轟烈烈地愛過，那是人生的大憾事！

時光流轉，他們就是沒有日久生情，一直就是同居一室的陌路人。是他們從來沒有過情緣，還是有人心中就是無情？

忽然，記憶中一個老太婆的模樣冒了出來。矮矮的老婦人，因為上了年紀，身材臃腫。一身土得掉渣的村姑裝扮，無聲地出現在你身邊。沒聽見過她開口說話，想必開口說的也是我們聽不懂的鄉下話吧。反正，她從來不關心家裡來了什麼人，也不正眼看我們，逕直穿過客廳，端著食物走進兒子的房間。

第一次撞見，我真是開了眼。她彷彿就是從書中走出來的舊時代人物。這個年代，哪還有人穿成這樣？她會是生活在多偏遠的地方，穿越到這裡來？

我當時一定是太驚訝了，忘了學生該有的儀態。眼睜睜看著她在我們面前走過，無法收回我吃驚的目光。為了緩解窘境，夏老師忙解釋道：「她是陳老師的媽媽。」

目送她走進走廊盡頭最裡面的房間，夏老師才悄聲說：「也真是難為她啦，八十歲服侍五十歲。做兒子的也不知道體諒老母親的辛苦，還心安理得，坦然受之。」原來是陳老師的媽媽從鄉下來看他了，每天就是這樣任勞任怨地給兒子做飯端湯。不過，她只做兒子和自己的那一份，夏老師這個兒媳婦，她是不聞不問的，彷彿沒這個人存在。看她整天占著廚房，夏老師只好自己去教師飯堂打飯吃了。

年少的我不諳世事，只覺得這個老骨董一樣的老太婆很自私，眼裡只有他兒子。我們愛戴的夏老師在這個家裡，居然變成透明的了。如今的我，經歷過婚姻，已經是兩個孩子的媽媽，似乎明白了老師當年的話中深意。有這樣一位無微不至、一味嬌寵兒子的母親，養成的巨嬰兒子是不知愛為何物的。他活在只有他自己一個人的世界裡，不懂付出、不會感恩，也不屑溝通。難受的只會是得不到任何回饋的夏老師。面對心中無愛的人，夏老師守著的婚姻只是死水一潭。

陳老師一直到五十多歲都沒有成婚，是有原因的！他根本不需要婚姻，也不適合婚姻。他不懂得愛人，因為沒有愛的能力。夏老師遇上了他，真不知道是誰之不幸，誰之幸？

年華似水，我們走過了疫情 。疫情期間，我曾回到日思夜想的父母身邊。可是，母校卻因防疫需要，不對外開放。我已經有很多年沒有再踏進校園了，校園裡除了滿滿的青春記憶，只剩下夏老師是我們唯一的牽掛。夏老師的家，也在年復一年向前流淌的時光河流中，漸漸變成褪色的老照片。

每次回家，路經母校的門前，都想起夏老師，聽說她曾病危住進醫院。通過同學，幾經周折，我拿到了夏老師的電話號碼。可是打過去，總是沒人接聽。估計看見我的是陌生電話號碼吧。現在騙子橫行，詐騙集團 無孔不入，流行電詐這種騙術，沒有人再會接聽不認識的電話號碼了。於是，我只好輾轉加了夏老師的微信 。

當她知道我回國了，自然很是驚喜。可是，接著她說，陳老師住院了。她每天往返醫院，疲於奔命，就不見了。

「他現在也只有我啦。幾十年都這麼過來了，無論有沒有感情，我也不會撇下他的。總之我會伺候他終老的。」夏老師在電話的那邊說。

陳老師會走在她的前面，這是早已預見的事。一生被這樁無性無愛的婚姻裹挾著，到老了，她仍是這麼有情有義。遇見她，陳老師真是三生有幸啊！

疫情一晃幾年，我們這些當年的海外學子，紛紛回流看望父母。我們的父母也老了。

我向每一位同學打聽夏老師的消息，可是，沒有人知道她和陳老師後來怎麼樣了。我和她的那次通話，竟是最新近況。我在微信上給她發短信，幾天不見回覆。

有一天，終於收到她的一行字：「蘭蘭，我在外地，真不巧，下次再見哦。多多保重！」（中）