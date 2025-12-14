後來，我哥娶了個願意伺候他的嫂子，不許我媽抱怨我嫂子的懶惰和心機。我媽不信任別的女人照顧她生的兒子，我嫂子就不讓她看孫子。那之後，我媽把大部分心思都轉移到了我身上。

當我考慮自己的婚姻時，我唯一確定要堅持的原則是：我不想做我媽那樣的女人。

孫景睿追我時，還有另外一個競爭者。他出身農村、身材矮小、不自信，和那個人沒法比。我糾結、猶疑、受傷、徬徨，吃盡了所謂愛情的苦頭。一轉身，孫景睿還在，不挑剔我，掏心掏肺地一心一意對我好，傻傻的、憨憨的，很可靠的那種好。他也能忍，無論我的態度多差，都不生氣，更不記仇。我越是不講理，他笑得越開心，只要我給他機會忍辱負重。

那人不是這樣的，他有脾氣，也有強勢的一面。他有時候驕傲而自滿，他希望我永遠是嬌俏的小女人，笑嘻嘻地仰頭看著他，在可容忍的範圍內撒嬌撒癡，但不能過分。他看心情愛我或者不愛我，而我不能抱怨，也不可以凶悍。他不允許我在他和孫景睿之間猶疑。

他是我喜歡的類型，是我最熟悉的那種男人，是我沒有把握能讓我不變成我媽這種女人的男人。他和我爸太像了。

我媽吃盡了先動心一方的苦頭。我媽說：一定要找個對你好的人，你對別人再好都沒用。我看，還是小孫適合你。

春天去幼兒園後，我想離婚，我媽勸我為了孩子，好好過日子。春天上小學後，我總算有了餘暇和餘錢打扮，健身、減肥。孫景睿一貫木訥，我穿二十年前的舊衣服與當季最新款，在他眼裡沒兩樣。

我媽藉著我們聊家常，聊到表弟離婚這個話題時說：表弟是男的，他離了再找還能再生孩子，女人就不行了。（二五）