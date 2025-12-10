出走的丈夫（全文完）

沒有任何新意、沒有任何反轉，他離家出走不過就是為了一個網上認識的女人！

姚丹將這個情況告訴了芳菲，讓她幫忙查找這個女人的信息。芳菲很快就有了消息：「八○後，離異，帶一個孩子。」

思妙得知後，語氣平靜而清醒：「我們這代人，婚姻磨合了三十多年，彼此早已習慣。他寧願從頭去適應一個新女人，還要接納別人的孩子，以為那是新生、是幸福，其實前路風險重重。等著看吧。」她停頓片刻，聲音轉柔：「不過這樣也好，你終於不必再糾結他為什麼離開了。這件事，可以畫上句號了。來加州 吧，是時候重新開始了。」

姚丹給許子斌發了一個電郵：不過是為了一個譚娟娟，值得你這樣離家出走嗎？你若明明白白告訴我，我自然會放手。何必藏頭露尾，徒增難堪？回來一趟把婚離了！

發完這封信，她長長地、深深地呼了一口氣。那一刻，胸口的鬱氣似乎也隨著氣息漸漸散開。

這一頁，翻過去了！

她知道，前方的路仍很長、很難。要經歷離婚的痛楚、要學會獨立生活，但是許子斌這個人已經退出她未來的人生了！今後的日子，她會努力，做一個更好、更堅強的自己。

幾日後，姚丹身著黃花紫底的長袖連衣裙，頭戴淺黃色遮陽帽，拖著行李箱走出機場。加州的陽光撲面而來，明亮、溫暖、燦爛，瞬間包裹了她全身。她微微瞇起眼，望向那片耀眼的金色天光，心裡輕輕響起那句歌詞：「來日當你我再度相逢，你會發現我已經變得不一樣。」

陽光灑在她身上，也緩緩照進她心裡。（全文完）