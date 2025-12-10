我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

出走的丈夫（全文完）

水影
聽新聞
test
0:00 /0:00

沒有任何新意、沒有任何反轉，他離家出走不過就是為了一個網上認識的女人！

姚丹將這個情況告訴了芳菲，讓她幫忙查找這個女人的信息。芳菲很快就有了消息：「八○後，離異，帶一個孩子。」

思妙得知後，語氣平靜而清醒：「我們這代人，婚姻磨合了三十多年，彼此早已習慣。他寧願從頭去適應一個新女人，還要接納別人的孩子，以為那是新生、是幸福，其實前路風險重重。等著看吧。」她停頓片刻，聲音轉柔：「不過這樣也好，你終於不必再糾結他為什麼離開了。這件事，可以畫上句號了。來加州吧，是時候重新開始了。」

姚丹給許子斌發了一個電郵：不過是為了一個譚娟娟，值得你這樣離家出走嗎？你若明明白白告訴我，我自然會放手。何必藏頭露尾，徒增難堪？回來一趟把婚離了！

發完這封信，她長長地、深深地呼了一口氣。那一刻，胸口的鬱氣似乎也隨著氣息漸漸散開。

這一頁，翻過去了！

她知道，前方的路仍很長、很難。要經歷離婚的痛楚、要學會獨立生活，但是許子斌這個人已經退出她未來的人生了！今後的日子，她會努力，做一個更好、更堅強的自己。

幾日後，姚丹身著黃花紫底的長袖連衣裙，頭戴淺黃色遮陽帽，拖著行李箱走出機場。加州的陽光撲面而來，明亮、溫暖、燦爛，瞬間包裹了她全身。她微微瞇起眼，望向那片耀眼的金色天光，心裡輕輕響起那句歌詞：「來日當你我再度相逢，你會發現我已經變得不一樣。」

陽光灑在她身上，也緩緩照進她心裡。（全文完）

加州

上一則

羅馬之旅

延伸閱讀

聖伯納汀諾縣15號公路 全美最致命

聖伯納汀諾縣15號公路 全美最致命
服務社區 河濱東谷華協受參議員表彰

服務社區 河濱東谷華協受參議員表彰
馬里布1海岸汽車旅館 每間房190萬高價成交 原來是這原因

馬里布1海岸汽車旅館 每間房190萬高價成交 原來是這原因
生養是一條河（一一）

生養是一條河（一一）

熱門新聞

大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

2025-12-05 01:02
圖／王幼嘉

出走的丈夫（二）

2025-12-06 01:00

憶岳母(下)

2025-11-28 01:00
安徽大學藏戰國竹簡最新研究成果出爐。圖為今年10月「簡載華章—安徽大學藏戰國竹簡展」在中國文字博物館開展。（圖／取自「中國文字博物館」微信公眾號）

戰國竹簡最新成果解密 安徽大學發布「楚辭」佚篇

2025-11-29 11:02

出走的丈夫（四）

2025-12-08 01:00
（圖／甘和栗路）

那些突然消失的人

2025-12-06 01:00

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元