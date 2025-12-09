我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

意難平（二○）

王婷婷
聽新聞
test
0:00 /0:00

也許只是我看不上，所以我的眼裡都是他的缺點。

她讀大學時，我催了她無數次：「我女兒要顏值有顏值、要身材有身材，智慧與美貌並存，不是撈女，也不是女權，為什麼沒男朋友？」

她總是翹著嘴哼一聲：「我才不要。」有時候白我一眼：「要男人有何用？為什麼一定要談戀愛？為什麼？」

我媽一開始還說我：「春天還小，哪裡有你這樣當媽的，成天催著人家談戀愛。現在的年輕人最討厭父母催婚、催育，你怎麼那麼封建。」後來，和春天一起長大的小夥伴們都談了戀愛，有的○○後換了四、五個男朋友，個個都是青年才俊，哪個都能讓我眉開眼笑，願意請吃飯，這丫頭還沒有過初戀。

我媽也開始催：「春天啊，有合適的談談試試，人要談一下才知道行不行的。」

春天只是微笑著，有時候面無表情。他們這代人和我不一樣，他們不尋求父母的理解，似乎更希望我們搞不懂他們。或者他們早就對上一代人和上上一代人絕望了，放棄講述，也不稀罕我們是否了解。

她喜歡看日本動漫、Cosplay，一堆大孩子在一起玩幼兒園的過家家遊戲。我不理解，但我努力去理解。中學六年，我們聚少離多，她去北京讀大學後，要見她更不容易。我和我媽這輩子從未分開過，也許因為這樣，我和女兒就緣淺。

大概是意識到春天這代人實在無法溝通，我媽又把希望放在我的身上了吧。

「你們也都這個歲數了，春天她爸和你爸不一樣，他買菜、做飯、帶孩子，他什麼都聽你的，隨你怎麼鬧，你還要怎麼樣？你們倆復婚了，媽媽知道你年紀大了有人端水、送藥，我也能放心走。」（二○）

日本

上一則

周末的樂趣

下一則

米農場班長陳燕卿帶台灣米衝出去 連國際機場都有賣

延伸閱讀

自閉、過動、併發症風險高 早產兒應追蹤至2歲

自閉、過動、併發症風險高 早產兒應追蹤至2歲
百人會「回顧、先驅與英雄」 趙小蘭分享移民之路與領導理念

百人會「回顧、先驅與英雄」 趙小蘭分享移民之路與領導理念
80後跪別無人老宅「沒父母後 感覺家不再是家」 網友淚崩

80後跪別無人老宅「沒父母後 感覺家不再是家」 網友淚崩
2025至2028出生的孩子 可獲「川普帳戶」1000元獎勵

2025至2028出生的孩子 可獲「川普帳戶」1000元獎勵

熱門新聞

大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

2025-12-05 01:02
安徽大學藏戰國竹簡最新研究成果出爐。圖為今年10月「簡載華章—安徽大學藏戰國竹簡展」在中國文字博物館開展。（圖／取自「中國文字博物館」微信公眾號）

戰國竹簡最新成果解密 安徽大學發布「楚辭」佚篇

2025-11-29 11:02
趙守偀與白先忠賢伉儷年少時。（圖／趙守偀提供）

美國夢、中國心：老帥千金與遺傳學家（上）

2025-12-01 01:00
張良任歷任陸委會及國防部重要職務，並派駐東南亞及以色列。他在世界日報創刊時期，曾任編譯及特派員。（本報系資料照片）

我為世界日報翻譯

2025-12-02 01:00
圖／王幼嘉

出走的丈夫（二）

2025-12-06 01:00

憶岳母(下)

2025-11-28 01:00

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？